مسؤولون صينيون: الحمى ليست شرطاً للإصابة بكورونا

ذكر مسؤولون صينيون أن بعض الإصابات بفيروس كورونا الجديد لا تصاحبها حمى، وهو المسح الرئيسي الذي تجريه حكومات حول العالم للتعرف على المصابين، ما يجعل احتواء المرض أكثر صعوبة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المسؤولين، دون كشف هوياتهم، أن فترة حضانة الفيروس في بعض الحالات قد تصل لأسبوعين دون ظهور أعراضه.

وقال متحدث باسم اللجنة الصحية الوطنية في البلاد، إن “فهم الفيروس الجديد وأعراضه، يتغير بمرور الوقت، وأن بعض الأطباء لاحظوا أن بعض المرضى تظهر عليهم أعراض حمى بسيطة، أو لا تظهر بالمرة”.

وبلغ عدد الذين لقوا حتفهم بسبب المرض في الصين 26 شخصاً حتى صباح أمس الجمعة، إلى جانب 830 إصابة مؤكدة. وكالات