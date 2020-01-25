اليابان تؤكد تسجيل أول إصابة بـ”كورونا”

أكدت وزارة الصحة اليابانية الجمعة ظهور حالة ثانية في الأرخبيل اليابانيّ لفيروس كورونا المستجدّ.

والمصاب الثاني هو رجل أربعينيّ يقطن في مدينة ووهان بوَسط الصين والتي تُعتبر منشأ ظهور الفيروس.

وقالت وزارة الصحة “لقد أصيب الرجل بحمى في 14 يناير، واستشار طبيبًا في الصين يومي 15 و17 يناير ولم يكن قد تمّ الكشف عن أي علامات للالتهاب الرئوي في تلك المرحلة”. ووصل الرجل إلى اليابان في 19 من الشهر نفسه “وتم ادخاله مستشفى بطوكيو” بحسب الوزارة.

وتم تسجيل اصابات بالفيروس المستجد في كل من اليابان وهونغ كونغ وماكاو وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة. ا.ف.ب