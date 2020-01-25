بكين تغلق أجزاءً من سور الصين لمكافحة “كورونا”

أفاد بيان رسمي عن مدينة بكين الصينية بإغلاق قطاع بادالينغ من سور الصين العظيم مؤقتا بدءاً من 25 يناير الجاري، للسيطرة على فيروس كورونا، ومنع انتشاره.

وجاء في البيان الذي نشر على حساب مدينة بكين على موقع “ويبو” أن متحف القصر المدينة المحرمة سيغلق أيضاً من 25 يناير، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

ويتزامن ذلك مع سعي السلطات الصينية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب ما لا يقل عن 876 شخصاً في أنحاء البلاد.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية الصينية، توفي حتى أمس الجمعة 26 مصاباً، بينهم مصابان اثنان خارج مقاطعة هوبي، حيث سُجلت أول إصابة بالفيروس.

وأعلنت نحو 11 مدينة صينية تعليق خدمات رحلات القطار، ورحلات الحافلات المسافات طويلة، في الوقت الذي كان ملايين الصينيين ينوون السفر إلى مدنهم الأصلية، لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي تبدأ في مطلع هذا الأسبوع.

وتشمل المدن التي فرضت حتى الآن حظراً على استخدام وسائل النقل مدينة، ووهان، وتشيبي، وليتشوان، وشيانتاو، وإيزو، وهوانجكانغ، وشيانينغ، وتشيانغيانغ، وهوانغشي، وغينغ تشو، ودانغ يانغ، وفقاً لحكومات ووسائل إعلام محلية. ا.ف.ب