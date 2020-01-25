كوريا الجنوبية تعلن عن ثاني إصابة مؤكدة بـ”كورونا”

أعلنت كوريا الجنوبية أمس عن ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الصيني وسط تصاعد المخاوف من انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي عبر جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها أكدت إصابة كوري جنوبي كان يعمل في مدينة ووهان بالصين بالفيروس الجديد من سلالة كورونا.

وذكرت أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما، كان قد زار عيادة صينية لمعاناته من بعض الأعراض المرضية بما يشمل التهاب الحلق منذ الأسبوع الماضي، وذلك قبل أن يستقل طائرة اتجهت نحو مطار كيمبو الدولي، غرب سيئول في وقت متأخر من يوم 22 يناير .

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت عن أول حالة إصابة بالفيروس الجديد لإمرأة صينية وصلت إلى مطار إنتشون الدولي مؤخرا .

وأوضحت المراكز الكورية أن 25 حالة مشتبه بها قد أظهرت نتائج سلبية للفيروس.

وأعلنت شركة خطوط الطيران الكورية “كوريان إير” أمس أنها ستعلق رحلاتها إلى ووهان بحلول نهاية الشهر الجاري.ا.ف.ب