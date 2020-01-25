الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية

أمرت الصين وكالات السفر بتعليق الجولات المحلية والدولية، في إطار جهودها لاحتواء تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، الذي تسبب في 26 وفاة، وإصابة اكثر من 876.

وأمرت وزارة الثقافة والسياحة وكالات السفر وشركات السياحة بوقف برامج السفر اعتباراً من أمس الجمعة، ويأتي الإجراء في بداية عطلات العام القمري الجديد التي تشهد سفر ملايين الصينيين عبر البلاد وإلى الخارج.

وتتخذ الصين إجراءات استثنائية للحد من انتشار الفيروس الذي يخشى البعض أن يتسبب في أضرار تماثل تلكالتي نتجت عن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، سارس وستمثل هذه الخطوة ضربة قوية لصناعة السياحة.

ويشار إلى أن السياح الصينيين، الذين يشكلون أكبر عدد من للمسافرين إلى الخارج في العالم، أنفقوا 130 مليار دولار في الخارج في 2018. وكالات