اتفاق يمهد للمصالحة بين الحكومة السودانية وحركة متمردة

وقعت الحكومة السودانية وحركة متمردة كبيرة اتفاقاً أولياً، أمس الجمعة، حول ترتيبات سياسية وأمنية مما يمهد الطريق في نهاية المطاف لاتفاق مصالحة عبر محادثات مستمرة بين الجانبين.

وكان المجلس الحاكم في السودان، قد استأنف محادثات السلام مع حركات التمرد في أكتوبر الماضي لإنهاء صراعات مستمرة منذ سنوات بعد تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاماً.

ويمنح الاتفاق الذي وقع أمس في جنوب السودان المجاورة ولايتين هما جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين يسيطر عليهما المتمردون وضعاً خاصاً.

ووقع ممثلون لحكومة الخرطوم الاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير شمال السودان في احتفال ترأسه رئيس جنوب السودان سلفا كير.وكالات