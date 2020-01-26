يلباو يُهدر الفوز أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

خيم التعادل الإيجابي 1-1، أمس السبت، على لقاء إسبانيول وأتلتيك بيلباو، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من عمر الليجا.

تقدم بيلباو بهدف أول سجله أسيير فياليبري في الدقيقة 12، واستمرت أفضلية الفريق الباسكي حتى بعد مرور ربع ساعة على انطلاق شوط اللقاء الثاني، قبل أن يدرك راؤول دي توماس التعادل لإسبانيول. وارتفع رصيد أتلتيك بيلباو إلى 31 نقطة في المركز السادس، مقابل 15 نقطة لإسبانيول في المركز التاسع عشر.وكالات