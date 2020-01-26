“المركز الأول” هدف مربط دبي في مهرجان “سلطان العالمي للجواد العربي”

دبي- الوطن

“المركز الأول بامتياز فريد” هو العنوان الأبرز لمشاركة مربط دبي للخيول العربية في منافسات بطولة مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز 2020 العالمي للجواد العربي الذي يختتم اليوم في مزرعة الخالدية بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، البطولة المصنفة من أعلى مستويات بطولات العالم لجمال الخيل العربي “تايتل شو” رسميا.

وطبقا لتوقعات المتتبعين فرض مربط دبي سطوته في منافسات البطولة بتحقيق كل خيوله، المراكز الأولى على الإطلاق، في كل المجموعات التي نافست فيها أجمل الخيول العربية الأصيلة التي دفعت بها أقوى المرابط العالمية في الحدث العالمي من الدرجة الأولى. واستندت التوقعات قبل البطولة على القوة الإنتاجية العالمية لمربط دبي، وانتماء خيوله المشاركة في البطولة إلى فحل الإنتاج العالمي إف إيه إل رشيم وابنه الواعد الفحل الجديد دي سراج. كما سجلت المنافسات حضورا ملحوظا لإنتاج مربط دبي لدى المرابط الخليجية المنافسة على غرار ما تشهده أقوى البطولات الدولية.

المركز الأول بالجملة

استهلت المهرة بعمر السنة “دي سيرين” وهي من دي سراج والفرس دي راعفة، سيرة التميز بالمركز الأول في منافسات البطولة، بنيلها صدارة مجموعتها بمجموع 92 نقطة. ووافقتها في التميز بالمركز الأول المهرة بعمر السنة دي فريهان في مجموعتها هي الأخرى، وهي من دي سراج والفرس الولود إلي فلامينكا بمجموع 92.40 نقطة.

وكما كان متوقعا أن تنافس المهرة الذهبية اليافعة دي شيهانا ابنة الفحل إف إيه إل رشيم والفرس العالمية دي شهلا، وبقوة في البطولة، تمكنت البطلة الجميلة من فرض سيطرتها على مجموعتها متجاوزة حاجز الصفوة الأصيلة محققة مجموع 93.10 نقطة.

وتميز مربط دبي في منافسات المهور بتصدر المهر دي نايل ابن الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي نوال، والمملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، تصدر بالمركز الأول منافسات الأمهار بمجموع 93 نقطة.

عودة إلى التميز بالمركز الأول في أبهى حضور مربط دبي، وخلال منافسات اليوم الأول من المهرجان، لفتت المهرة دي جودي ابنة الفحل ع ج عزام والفرس إلي فلامينكا، أنظار مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز 2020 العالمي للجواد العربي في اليوم الأول من البطولة، وذلك في منافسات بطولة المهرات بعمر السنتين، عندما جادت بأقصى مفاتنها وأعلى مقام بين كل الخيل العربية الأصيلة المشاركة محققة أعلى معدل بمجموع 93.90 نقطة.

ومن المتوقع أن يقتص مربط دبي للخيول العربية حصتة الذهبية في المهرجان الذي يعد أحد أبرز المناسبات التنافسية العالمية في جمال الخيل العربي، ليؤكد شراسته الجمالية بإنتاجه المحلي مع أسطورته الإنتاجية المتميزة إف إيه إل رشيم وسليله الواعد البطل العالمي الفحل دي سراج.