القرية العالمية تحتفي برأس السنة الصينية الجديدة عبر مجموعة من الفعاليات

دبي-الوطن:

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق الفعاليات الخاصة باحتفالات رأس السنة الصينية والتي تستمر حتى 1 فبراير 2020، وتعد القرية العالمية ضيوفها بتقديم باقة من الفعاليات والنشاطات المليئة بالمرح والمفاجآت، لتكون بذلك الوجهة العائلية المثالية للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الصينية. وتتألق القرية العالمية بريادتها كأكبر وأهم وجهة للفعاليات الترفيهية على مستوى الدولة والمنطقة، مع أكثر من 40،000 عرض ترفيهي وثقافي خلال الموسم تتناسب مع جميع الأعمار، لتوفير عالم من الذكريات التي تبقى في البال لجميع الضيوف.

وتُعَد القرية العالمية الوجهة الترفيهية المفضلة للمقيمين الصينيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة الى كونها من أهم الوجهات السياحية في دبي والتي يحرص السياح من الصين وجميع دول العالم على زيارتها للاستمتاع بالتجارب الترفيهية المميزة، إضافة إلى تسوق المنتجات العالمية والتعرف على المطابخ المتعددة والتي تمثل ثقافات متنوعة في مكان واحد، دون أن ننسى جناح الصين وما يحتويه من كنوز هذه الثقافة التاريخية العريقة التي يقبل العالم للتعرف عليها واكتشاف مذاقاتها والاستمتاع بكل ما تقدمه هذه الحضارة وشعبها للعالم.

وتعليقاً على ذلك، قالت جاكي إيلنبي، المدير التنفيذي للتسويق في القرية العالمية: “تجذب القرية العالمية سنوياً أعداداً وفيرة من الزوار الصينيين سواء من المقيمين في الدولة أو السياح، وذلك بفضل سلسلة المبادرات والفعاليات التي يتم تنظيمها على امتداد الموسم. وتهدف العديد من فعالياتنا وأنشطتنا إلى تعميق الفهم والتقدير للثقافات العالمية المختلفة لدى ضيوفنا، بما يتماشى مع إرث وجهتنا التي تعتبر من أكبر المتنزهات الثقافية في العالم. ونحن محافظون على إلتزامنا بتنظيم واستضافة أفضل الفعاليات والعروض العالمية التي تمثل الثقافات المتنوعة، ولا شك في أن الثقافة الصينية تعتبر من أغنى الثقافات العالمية وأكثرها تميزاً، حيث تعتبر مصدراً للإلهام بالنسبة للعديد من الدول والثقافات الأخرى، كما أننا على ثقة تامة بأن ضيوفنا سيستمتعون بالفعاليات التي نقدمها لهم احتفاءً بالسنة الصينية الجديدة”.