احتدام المواجهات في بغداد والأمن يمطر المحتجين بالرصاص الحي

أفاد شهود أمس، بتقدم الأمن العراقي نحو ساحة التحرير ويطلق النار على المحتجين.

وشهدت العاصمة العراقية مواجهات بين المحتجين والمعتصمين في ساحاتها وبين القوات الأمنية. وأفادت وسائل إعلام بأن الأمن العراقي أزال الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام وسط بغداد. وأدت المواجهات إلى إصاب 7 محتجين بجروح بحسب ما أكدت مصادر طبية محلية، بعدما أطلقت قوات الأمن النار على محتجين في ساحة الخلاني.

إلى ذلك، أوضح المراسل بأن قوات مكافحة الشغب لاحقت عددا من المحتجين عند جسر السنك، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 12 محتجاً بحالات اختناق.

وبالتزامن مع المواجهات، تزايدت أعداد المحتجين في ساحة التحرير، وسط بغداد.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن القوات الأمنية أحرقت خيم المتظاهرين بعد اقتحامها الجسر، وأزالت الحواجز الخرسانية قرب ساحة الاعتصام في العاصمة.

كما أفادت مصادر بأن قوات مكافحة الشغب استخدمت قنابل الغاز والرصاص لاقتحام ساحة التحرير.

في المقابل، عمد عدد من المحتجين إلى إحراق الإطارات من أجل منع قوات مكافحة الشغب من التقدم.

من جهته، أكد الناطق باسم العمليات المشتركة أن رفع خيم الاعتصام لن يتم إلا بالتنسيق مع المحتجين.

يذكر أن بغداد شهدت، ليلة أمس، مواجهات أدت، بحسب ما أفادت مصادر طبية عراقية، إلى وقوع 6 قتلى و54 جريحاً، منهم اثنان سقطا في ساحة الكيلاني وسط العاصمة، فيما أفادت مصادر إعلامية بوقوع مواجهات متقطعة بين القوات الأمنية والمحتجين عند طريق “سريع محمد القاسم”.

من جهة أخرى، أفادت ذات المصادر باقتحام قوات الصدمة ساحة الاعتصام في مدينة البصرة جنوب العراق، فجر أمس، واعتقال عدة أشخاص.

وأشار إلى أن تلك القوات حاصرت المتظاهرين وعمدت إلى إزالة الخيم من ساحة الاعتصام.

كما أوضح أن هناك سيارات ضخمة تعمد إلى إزالة الخيم ونقل كافة الحواجز أو الإطارات التي تعيق حركة السير.

من جهتهم، اتهم بعض المعتصمين تلك القوات بحرق الخيم وتنفيذ اعتقالات بالجملة بأوامر من محافظ البصرة.

إلى ذلك، أفاد شاهد عيان بأن قائداً برتبة عميد في الجيش العراقي طمأن المتظاهرين بأن أحداً لن يدخل ساحة الاعتصام أو يفضه، إلا أن قوات الصدمة وبعد أن اطمأن المتظاهرون للقوى الأمنية، اقتحمت الساحة فجر أمس ونفذت اعتقالاتها.

كما شارك بعض الناشطون فيديو يوثق ما قاله أحد ضباط الجيش.

يشار إلى أن قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، كان وجه بنزول القوات المسلحة من الجيش العراقي إلى الشارع.

كما أوعز بتأمين المحيط الخارجي، لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين إلى ساحات الاعتصام، شريطة عدم الخروج من الأماكن المخصصة لهم وعدم التظاهر في الأماكن العامة والمفتوحة، والتي أدت إلى استهدافهم خلال اليومين الماضيين”.

من جهة أخرى، أفادت مصادر بأن محتجين قطعوا طرقا في ساحة الحبوبي بالناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب البلاد، بينها جسر الحضارات.

كما أكدت وسائل إعلام عراقية قطع المحتجين للطريق الدولي بمحافظة الديوانية.

ومنذ الـ 20 من يناير، شهد العراق صدامات بين عدد من المحتجين والقوات الأمنية، إثر انتهاء المهلة التي حددها المتظاهرون للسياسيين في البلاد من أجل تنفيذ مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

كما تشهد البلاد منذ الأول من أكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة انطلقت تحت شعارات مطلبية، لتتحول لاحقاً إلى مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والتبعية.وكالات