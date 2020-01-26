الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك بمؤتمر مجالس “التعاون الإسلامي” في بوركينا فاسو

تشارك “الشعبة البرلمانية” للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري.

يضم الوفد الذي يترأسه سعادة عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي في عضويته أعضاء المجلس سعادة كل من جميلة أحمد المهيري وحميد علي الشامسي وسمية عبدالله السويدي وعفراء بخيت العليلي.

وينتخب المؤتمر أعضاء هيئة المكتب وهما نائب الرئيس من المجموعة العربية ونائب الرئيس من المجموعة الآسيوية، واعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الخامسة عشرة.

ويطلع على تقرير الأمين العام فضلا عن إلقاء كلمات رؤساء الوفود واعتماد تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة للاتحاد ودراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من اللجان المتخصصة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئية والثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة.

وتعقد اللجان المتخصصة الدائمة اجتماعاتها تمهيدها لرفع تقاريرها إلى المؤتمر وتشمل لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، واللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، واللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئية، فضلاً عن اجتماعين تشاوريين للمجموعة الأفريقية والمجموعة الآسيوية.

كما تعقد اللجان التابعة للاتحاد اجتماعاتها وتشمل الاجتماع الثاني والأربعين للجنة التنفيذية، والدورة التاسعة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، والاجتماع العاشر للجنة فسلطين، والاجتماع الثالث لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد، والاجتماع التشاوري للمجموعة العربية. وام