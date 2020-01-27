مليشيات “الوفاق” تجدد خرق الهدنة والجيش الليبي يواصل التصدي

تجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق، في محاور متفرقة ضواحي العاصمة طرابلس، على الرغم من مقررات 3 لقاءات دولية إقليمية أقيمت خلال شهر واحد، شددت على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال مصدر عسكري موال لقوات الجيش، إن “القصف الذي أطلقته قواتهم، جاء رداً على محاولة مسلحين تابعين لحكومة الوفاق، التسلل إلى مناطق جديدة”، الأمر الذي دفعهم إلى “إطلاق قذيفتين تحذيريتين بالقرب من تواجدهم”.

وعن قصف مطار “معيتيقة” الدولي شرق طرابلس، قال المصدر، إن ذلك جاء “بعد إنذار أعلنته قيادة الجيش رسمياً في ندوة صحافية”، وذلك بسبب مخاوف من استخدامه في عمليات الإمداد الخارجي بالأسلحة لكتائب فايز السراج”، التي أفاد المصدر “انها عمليات تستخدم الطيران المدني أيضاً وليس العسكري فقط”.

وفي المقابل، اتهم المتحدث الرسمي باسم قوات “الوفاق” في طرابلس، قوات الجيش الليبي باستمرار قصفها مطار معيتيقة، مضيفاً أن محاور القتال الساخنة تركزت في 3 محاور، وهي كل من المحاور “الخلاطات”، “اليرموك”، ومحور “صلاح الدين”.

هذا، وتتجدد المواجهات المسلحة بين الطرفين، عقب أسبوع واحد من لقاء دولي في برلين، شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وآخر في الجزائر، الخميس المنصرم، حيث طالبت فيه دول جوار ليبيا، بوقف إطلاق النار.

وبذلك، يظل أمل استمرار الهدنة التي لم تدم أكثر من أسبوع بين الطرفين، أمراً عسيراً، خاصة بعد رفض فايز السراج حضور لقاء الجزائر، وخليفة حفتر التوقيع على مخرجات لقاء برلين، وقبله لقاء موسكو.

وفي سياق متصل، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لاستمرار انتهاك “حظر التسليح” في البلاد، رغم التعهدات التي قدمتها الدول المعنية بوقف تزويد أطراف الصراع بالسلاح خلال مؤتمر برلين الأسبوع الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي إنها “تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا”، الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن 1970 الصادر عام 2011، “حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين حول ليبيا”.ا.ف.ب وكالات