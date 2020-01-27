خسائر فادحة للحوثيين في صنعاء خلال أسبوع

تتكبد ميليشيات الحوثي، منذ أكثر من أسبوع، خسائر بشرية ومادية فادحة في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء، حيث قتل وجرح المئات من عناصرها وقياداتها الميدانية ومشرفيها حتى عجزت مستشفيات صنعاء وما جاورها عن استيعاب الجثث والمصابين، فقامت بتوزيعهم على مستشفيات المحافظات الأخرى.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية،، جانباً من الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الانقلابيون خلال المعارك الدائرة هناك والتي يخوضها الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

كما رصدت وسائل إعلام محلية وصول أكثر من 154 جثة لقتلى الحوثيين إلى مشافي العسكري والثورة والكويت الحكومية في صنعاء، فيما شيعت 50 قتيلاً من عناصرها في ذمار وسط اليمن خلال ثلاثة أيام.

إلى ذلك نقلت وسائل الإعلام عن مصادر طبية قولها إن المستشفى العسكري في صنعاء استقبل، 74 جثة من عناصر الميليشيات، فيما استقبل مستشفى الثورة العام 59 جثة، فضلاً عن 21 جثة أخرى استقبلها مستشفى الكويت. وأوضحت المصادر أن جميع الجثث قدمت من جبهات نهم، والجوف، وصرواح.

وشيع الانقلابيون، المشرف الحوثي في مديرية شعوب بصنعاء، المدعو أبو علي السراجي، الذي قتل في جبهة نهم.

وفي مدينة ذمار، تم رصد تشييع الميليشيات جثامين 50 قتيلاً من عناصرها، بينهم قياديان.

وفي سياق منفصل، أعلن مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن، أمس، أن فرقه الميدانية نزعت خلال أكثر من عام ونصف ما يزيد على 125 ألف لغم وقطعة ذخيرة غير منفجرة.

وقال المشروع، في بيان صادر عن مديره أسامة القصيبي، إن “إجمالي ما تم نزعه من قبل الفرق الميدانية، منذ انطلاق المشروع، ولغاية 23 يناير الجاري، بلغ 125902 لغماً وذخيرة غير منفجرة”.

وأضاف أن “الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي لوحده أكثر من 400 لغم مضاد للدبابات وستة ألغام مضادة للأفراد”.

ولفت إلى أنه “منذ بداية الشهر الجاري، تمكنت الفرق الميدانية من نزع 5 آلاف و557 لغماً وذخيرة غير منفجرة”.وكالات