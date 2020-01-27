أمريكا تعتزم إجلاء رعاياها من ووهان الصينية بسبب “كورونا”

أعلنت الولايات المتّحدة أمس أنّها تعكف على تنظيم رحلة جوّية لإجلاء موظّفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا الأميركيّين في مدينة ووهان الصينيّة، بؤرة وباء كورونا المستجدّ.

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأميركيّين في الصين، إنّ الرحلة ستُغادر غداً الثلاثاء من ووهان إلى سان فرانسيسكو.

وأضافت أنّ “الأماكن محدودة جدًّا، وإذا لم يكُن ممكنًا نقل الجميع، فستكون الأولويّة للأشخاص الأكثر عرضة” لخطر الفيروس.

وتُخطّط دول أخرى أيضًا لإجلاء رعاياها من المدينة وضواحيها، والتي كانت وُضِعت تحت حجر صحّي منذ الخميس.

وتنوي فرنسا إجلاء مواطنيها بحافلات، بالتعاون مع السلطات الصينيّة، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة، من دون أن يتمّ تحديد موعد لعمليّة الإجلاء هذه حتّى الآن.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ حذّر من أنّ الصين تُواجه “وضعًا خطرًا”، عازيًا ذلك إلى “تسارع” انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 56 شخصاً على الرّغم من تعزيز الإجراءات المتّخذة في سبيل كبحه.ا.ف.ب