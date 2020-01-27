تسجيل ألفي إصابة بـ”كورونا” في عدة دول

الدول والأراضي التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا الشبيه بفيروس سارس، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية “وسط-شرق” في ديسمبر.

الصين : قرابة ألفي إصابة:

أصيب بالفيروس نحو ألفي شخص، توفي من بينهم 56، بحسب آخر حصيلة رسمية. كان كل الضحايا في منطقة يوهان وتوفي أربع خارج هذه المنطقة.

وسجلت خمس إصابات في هونغ كونغ ذات الحكم شبه الذاتي. بعضهم عاد من زيارة مدينة ووهان.

وفي ماكاو، سجلت خمس إصابات أيضا. أعلنت السلطات في 22 يناير عن أول إصابة لسيدة أعمال تبلغ 52 عاما وصلت قبل قبل ثلاثة ايام بالقطار الآتي من مدينة تشوهاي الصينية.

تايلاند : 5 إصابات.

هم أربعة صينيين من ووهان وتايلاندية اقامت في هذه المدينة.

في تايلاند سجلت أول إصابة خارج الصين في الثامن من يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان.

أستراليا :4 إصابات.

تأكد وجود أربع إصابات في أستراليا في 25 يناير. الشخص الأول الذي التقط العدوى رجل وصل إلى ملبورن آتيا من ووهان قبل اسبوع من ذلك. أما البقية فزاروا بدورهم الصين.

ماليزيا : 4 إصابات.

أربع حالات وهم أربعة صينيين من ووهان جاؤوا ليمضوا عطلة في ماليزيا، بينهم امرأة تبلغ 66 عاماً وفتيان وصلا قبل يومين عبر سنغافورة، ورجل في الربعين من العمر دخل على متن حافلة مع مجموعة من اسياح الصينيين.

سنغافورة : 4 إصابات.

أعلن في 23 يناير عن الإصابة الأولى لرجل يبلغ من العمر 66 عاماً بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال. وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاما.

وكذلك اصيبت سيدة في الثانية والخمسين من العمر تعيش في ووهان، وصلت في 21 يناير. أما الحالة الرابعة فقد أعلن عنها الأحد لرجل يبلغ من العمر 36 عاما.

فرنسا : 3 إصابات.

الأولى في أوروبا وتأكدت في 24 يونيو. أحد المصابين هو في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

اليابان : 3 إصابات.

الحالة الأولى في اليابان سجّلت لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل ايام قليلة من ووهان.

وسجّلت حالتان أخريان بعد إجراء اختبارين لشخصين يسكنان في ووهان.

تايوان : 3 إصابات

ثلاث إصابات أولها لسيدة خمسينية وصلت في 20 يناير قادمة من ووهان حيث تقيم.

كوريا الجنوبية : 3 إصابات.

أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول في 19 يناير على متن طائرة آتية من ووهان.

كذلك، سجلت إصابة رجلين في الخمسينات يعملان في ووهان الواقعة في وسط الصين.

الولايات المتحدة : 3 إصابات.

أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 يناير. وكان الرجل عاد من ووهان في 15 يناير.

وسجّلت حالة أخرى في 24 يناير لدى ستينية وصلت من ووهان في 13 يناير وتسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها “في حال سريرية جيدة”.

وأعلنت السلطات أمس إصابة رجل ثالث في ولاية كاليفورنيا، كان قد زار ووهان.

فيتنام : إصابتان.

أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 يناير: رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى، بحسب ما اعلنت السلطات في 23 يناير.

النيبال: إصابة واحدة.

جرى الإعلان عن أول حالة في 24 يناير في النيبال، لدى طالب عاد في 9 من الشهر من النيبال.

كندا : اشتباه بإصابة.

رصدت لدى رجل خمسيني في تورونتو، كان قد اقام في ووهان وعاد في 22 يناير.ا.ف.ب