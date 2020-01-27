دفاع ترامب في محاكم “العزل” يحذّر من المساس بنتائج الانتخابات

صرح محامو الرئيس الأميركي خلال مرافعاتهم الأولى أمام الكونغرس، إنّ دونالد ترامب “لم يرتكب أيّ خطأ”، محذّرين من محاولة المساس بنتائج صناديق الاقتراع، وذلك بعد مرافعة الديمقراطيّين المطالبين بعزله.

وقال بات تشيبولونيه، محامي البيت الأبيض الذي تحدّث أوّلاً خلال جلسة مقتضبة عقِدت استثنائيًّا، “سترون أنّ الرئيس لم يرتكب أيّ خطأ”.

بُعيد انتهاء الجلسة، كتب ترامب في تغريدة “كلّ شخص شريف شاهد المحاكمة في مجلس الشيوخ يُمكنه أن يرى إلى أيّ درجة تمّ التعامل معي بإجحاف”.

وليس هناك شكّ في أنَّ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريّون سيُبرّئ ترامب. لكن قبل أقلّ من 300 يوم من الانتخابات الرئاسيّة، تُعتبر النقاشات معركة لكسب الرأي العام.

وتابع المحامي أنّ المدّعين العامّين الديمقراطيّين في قضيّة العزل لم ينجحوا في تقديم قضيّتهم. وقال “في الواقع، نعتقد أنّه عندما ستسمعون الحقائق… ستتأكّدون من أنّ الرئيس لم يرتكب أيّ خطأ”.

ونظرًا إلى أنّ هناك أعضاءً في مجلس الشيوخ يريدون الخروج من واشنطن في نهاية الأسبوع، خصوصًا المرشّحين في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي على غرار بيرني ساندرز واليزابيت وارن الراغبين بالالتحاق بحملاتهما الانتخابية في ولاية آيوا، جاءت مرافعات الدّفاع مقتضبةً واقتصرت مدّتها على نحو ساعتين.ا.ف.ب