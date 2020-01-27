السلطات العراقية تكثف قمع المحتجين بالرصاص الحي

استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي أمس لتفريق متظاهرين في العاصمة وجنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم.

وقتل أربعة متظاهرين في العراق اول أمس، بينما أعادت السلطات فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، مما أثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة وفض الاحتجاجات المطلبية المستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

لذلك، عاد المحتجون بأعداد كبيرة صباح أمس، وحاولت قوات الأمن تفريقهم مجدداً.

وفي العاصمة، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي في محاولة لتفريق تجمعات صغيرة في ساحتي الخلاني والوثبة، القريبتين من معسكر الاحتجاج المركزي في ساحة التحرير وسط العاصمة، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال المصدر إن 17 متظاهراً على الأقل أصيبوا بجروح، بينهم ستة بأعيرة نارية.

من جهتهم، رشق المتظاهرون الشباب قوات مكافحة الشغب بالحجارة وألقوا زجاجات المولوتوف عليها.

وفي الناصرية جنوباً، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي أيضاً، لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

وتجمع المتظاهرون هناك بأعداد كبيرة بعدما أعادت الشرطة فتح الشوارع الرئيسية في المدينة وتلك المؤدية إلى ساحة الحبوبي المركزية.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي حركة احتجاجات مطلبية، تراجعت في الآونة الأخيرة بعدما اغتالت الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة مطلع يناير الحالي قائد فيلق القدس في “الحرس الثوري” الإرهابي الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” الإرهابي أبو مهدي المهندس قرب بغداد، ما أثار موجة غضب لدى فئات واسعة من العراقيين.

ويدعو المتظاهرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد، ورئيس وزراء مستقل ومساءلة المسؤولين الفاسدين وأولئك الذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وفي ذات السياق، أفادت وسائل إعلام باستمرار تواجد المعتصمين في ساحة الحبوبي بالناصرية، أمس، فيما أغلق محتجون عدداً من الجسور في محافظة ذي قار، كما أفادت مصادر بتوافد أعداد كبيرة من المواطنين على ساحات التظاهر في البصرة.

يأتي ذلك فيما أفاد مصدر أمني عراقي،أمس، أن مصادمات حدثت وسط مدينة الناصرية، فيما أشار إلى أنه تم تسجيل حالات اختناق.

وقال المصدر، إن “مصادمات اندلعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية”، مبيناً أن “القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع”.

وأضاف المصدر أنه “تم تسجيل حالات اختناق تم نقل بعضها إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر إعلامية، بأن هدوءاً حذراً يخيم على ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد، وسط انتشار أمني مكثف في محيط ساحة التحرير وجسر محمد القاسم.

يأتي هذا فيما دخلت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الساحة قادمين من محافظات أخرى، كما بدأ عدد من المحتجين بنصب خيام جديدة في ساحة التحرير.

وقبل ذلك، أعلنت مصادر طبية عراقية،اول أمس، مقتل 5 متظاهرين وإصابة العشرات بعد أن داهمت قوات الأمن ساحة التحرير، مقر الاعتصام الرئيسي في بغداد، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المحتجين المعتصمين هناك منذ شهور.

إلى ذلك أصيب أحد المسعفين بقنبلة دخانية في الرأس بالعاصمة، وسط أنباء عن مقتله.

من جانب آخر، قرر مجلس الأمن العراقي،ليلة أمس، نقل ملف الأمن في 6 محافظات جنوبية من الجيش إلى الشرطة المحلية، بحسب المراسل، الذي لفت إلى أن القرار لا يضم البصرة والناصرية.

والمحافظات المشمولة بالقرار هي واسط وميسان وبابل والديوانية والمثنى والنجف.

وكانت مصادر افادت باقتحام قوات الصدمة ساحة الاعتصام في مدينة البصرة، فجر اول أمس، وقمعت المتظاهرين في ساحة أم البروم ولاحقت عدداً منهم في شوارع منطقة التميمية بالهراوات واعتقلت آخرين. كما سيطرت على ساحة اعتصام فلكة البحرية.

إلى ذلك حاصرت تلك القوات المحتجين وعمدت إلى إزالة الخيم من ساحة الاعتصام.

يشار إلى أنه منذ الـ20 من يناير، حصلت صدامات بين عدد من المحتجين والقوات الأمنية في البلاد، إثر انتهاء المهلة التي حددها المتظاهرون للسياسيين من أجل تنفيذ مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.وكالات