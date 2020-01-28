110 من أبطال الترايثلون يشاركون في “بطولة أبوظبي العالمية”

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي المنظم لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2020 التي تقام برعاية “ضمان” عن مشاركة أكثر من 110 من نخبة رياضيي الترايثلون في النسخة السادسة للبطولة التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل في جزيرة ياس.

وتضم قائمة الرياضيين المشاركين حاملة اللقب كاتي زافيرس وحامل اللقب فنسنت لويس وفلورا دافي بطلة العالم لتسع مرات والنجم النيوزيلندي الصاعد هايدن وايلد إلى جانب مشاركة 70 رياضيا من أصحاب الهمم الذي يتنافسون للحصول على النقاط المؤهلة إلى دورة الأولمبياد الخاص في طوكيو 2020 ،ومن المتوقع أن تشهد البطولة تنافس كبير في ظل مشاركة العديد من الأبطال الأولمبيين والعالميين.

وأكد سعادة عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي أن قائمة الرياضيين المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون تبرهن من جديد على مكانة أبوظبي الرائدة في تنظيم واستضافة نخبة الفعاليات الرياضية الدولية في ظل خطط استدامة النجاحات التي تعمل على توافر مقومات وعوامل التميز والإبهار التنظيمي كافة لجميع الفعاليات المعتمدة في أجندة فعاليتنا.

وقال تمثل المشاركة الكبيرة لنخبة الأبطال المكانة العالمية المرموقة التي تحظى بها بطولة أبوظبي في افتتاحية موسم الترايثلون الدولي وتعكس أهميتها ودورها في تصنيف الأبطال المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 لتغدو أبوظبي من جديد وجهة عالمية للرياضة في ظل تنافس نخبة الرياضين حول العالم.

من جهتها قالت كاتي زافيرس – بطلة سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية والتي ستدافع عن لقبها في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون – إن فوزها ببطولة أبوظبي للترايثلون العام الماضي منحها حافزا كبيرا على تحقيق النجاحات والإنجازات وتتطلع للحفاظ على لقبها العام الجاري.

من ناحيته قال فنسنت لويس بطل العالم للرجال إن بطولة أبوظبي العالمية تشهد دائما نجاحات كبيرة له .. مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تحقيق المركز الأول في النسخة المقبلة من البطولة.