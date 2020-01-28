الأسترالي هيربرت يتقدم لوصافة “السباق إلى دبي”

تقدم الأسترالي لوكاس هيربرت إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب “السباق إلى دبي” للجولة الأوروبية هذا الموسم بفضل فوزه بلقب بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف على مدار الأيام الماضية.

ورفع هيربرت الكأس على شكل “الدلة العربية” ليكون أول ألقابه على الإطلاق في الجولة الأوروبية طوال مسيرته ليحصد 710 نقطة جعلته يتقدم إلى المركز الثاني على لائحة الترتيب الصادر أمس من الجولة الأوروبية بمجموع 731,4 نقطة.

وعوض هيربرت حلوله بالمركز السابع والستين في بطولة أبوظبي إتش إس بي إسي التي أقيمت الأسبوع الماضي بعدما تقدم تدريجياً وخالف التوقعات ويخطف اللقب بعد جولتين فاصلتين مع الجنوب أفريقي كريستيان بيزودينهوت الذي حل وصيفاً ليحصد 472 نقطة جعلته يتقدم 71 خطوة دفعة واحدة على لائحة ترتيب “السباق إلى دبي” ليتواجد بالمركز الثامن برصيد 515.5 نقطة.

ورغم عدم تكراره النجاح الذي حققه في أبوظبي فإن الإنجليزي لي ويستوود حافظ على صدارة ترتيب “السباق إلى دبي” برصيد 1,183.2 نقطة.

وتقدم الإسباني أدري آرناوس الذي حل بالمركز الثالث شراكة في بطولة دبي 87 مركزاً دفعة واحدة ليصبح بالمركز الخامس عشر على لائحة ترتيب “السباق إلى دبي” برصيد 256.7 نقطة.

وتضم روزنامة الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار “السباق إلى دبي” 44 بطولة تقام في 28 دولة على مدار عام 2020 ويسعى اللاعبون لحصد أكبر قدر ممكن من النقاط من أجل التواجد في القائمة الحصرية التي تضم أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم من أجل قطع بطاقات التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تعد البطولة الختامية وتقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل في موعد يتجدد سنوياً.وام