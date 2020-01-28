أبوظبي تستضيف النسخة السابعة من المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية مارس المقبل

أبوظبي-الوطن:

تستضيف أبوظبي فعاليات المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، أكبر مؤتمر ومعرض للحلول الزراعية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، يومي التاسع والعاشر من مارس المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

يركز المنتدى في نسخته السابعة على ستة محاور رئيسية تضم الزراعة الداخلية والزراعة المائية، وإنتاج وتربية المواشي والحيوانات، وزراعة النخيل وإنتاج التمور، وتربية الأحياء المائية، والمحاصيل المستدامة، ويسعى إلى تعزيز التقدم المحرز على صعيد الزراعة المستدامة من أجل زيادة إنتاج الغذاء وضمان الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتزامن مع فعاليات المنتدى هذا العام، إطلاق النسخة الأولى لمعرض سلسلة التبريد المتخصص في تكنولوجيا وخدمات التبريد الموجهة خصيصاً لقطاع الأغذية والمشروبات سريعة التلف، حيث تبلغ قيمة الواردات الغذائية لدول الخليج وحدها نحو 53,1 مليار دولار أمريكي سنوياً، ما يعني أن البنية التحتية المتطورة لسلسلة التبريد تشكل عاملاً حاسماً في حفظ الأغذية طازجةً وآمنةً للاستهلاك الأدمي ، جنباً إلى جنب مع تقليل الهدر.

كما يتزامن المنتدى أيضاً مع فعاليات معرض ‏تكنولوجيا تربية الدواجن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (فيف ميا)، والذي يعد أكبر معرض إقليمي لحلول إنتاج ومعالجة البروتين الحيواني. كما يقام – للعام الثالث على التوالي – معرض تربية النحل وإنتاج العسل، الذي يمثل المنصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتخصصة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل والذي يستضيف ندوةً موسعة ينسقها الاتحاد الدولي لروابط النحالين (ابيمونديا).

وقال سعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: “يضطلع المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية بدورٍ محوريٍ في تعزيز الأمن الغذائي في الإمارات والنهوض باستراتيجيتها الطموحة في هذا الصدد، فضلاً عن تشجيع الحلول الزراعية المبتكرة ودعم المساعي الرامية للوصول بالبلاد إلى المرتبة الأولى على مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051.

وأضاف أن الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للمنتدى والمعرض يضاعف من نجاحاته من دورة لأخرى، مؤكداً أن نجاح المنتدى يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لتقنيات الزراعة في البيئة الصحراوية والابتكارات التي تواجه تحديات التربة والمياه والتغيرات المناخية، حيث أنه فرصة للشركات العالمية وأصحاب الابتكارات الخلاقة للاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية وأهمها مبادرة مكتب أبوظبي للاستثمار الخاصة باعتماد مليار درهم ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية ” غداً 21″ لاستقطاب شركات التكنولوجيا الزراعية العالمية.