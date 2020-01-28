منتجع سانت ريجيس السعديات يقدم عروض فنية مذهلة طوال فبراير

أبوظبي – الوطن:

يستعد نادي” بودا- بيتش” بمنتجع سانت ريجيس السعديات، لاستقبال نخبة من الفنانين طوال شهر فبراير 2020 , لمنح الضيوف والزوار فرصة لقضاء ليال فنية مذهلة. و سيمنحهم الفرصة للاستمتاع بالعروض الحية الرائعة مع أهم نجوم الدي جيه العالميين.

سيكون شهر فبراير القادم حافلا بالإبداعات العالمية على منصة بودا- بيتش، حيث سيتم اطلاق العروض الترفيهية في 6 فبراير مع الدي جيه المبدع “إيغور ماريجوان”, ويعرف ماريجوان من خلال صوته المميز وأسلوبه الفريد من نوعه ولمساته اللافتة في كل ما يطرحه، وقام الدي جيه الشهير بإحياء العديد من الحفلات الغنائية في أكبر وأشهر النوادي في إيبيزا.

وسيشهد شاطئ المنتجع في 14 فبراير القادم حضور الدي جيه الشهيرة و الموهوبة “مارغو سهارا”، الحاصلة على جائزة “دي جيه بريميوم” في شرم الشيخ، والتي ستذهل الحاضرين بأروع الأغاني و الألحان، ويذكر أن سهارا عاشت وعملت في الإمارات ” زوما” من بداية عام 2013 وحتى منتصف عام 2015، وقامت بجولات مكثفة عبر روسيا وأوكرانيا وأذربيجان وكازاخستان والعديد من بقاع العالم، وذلك لتطوير أدائها وتحسينه.