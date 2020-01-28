“الإمارات للدراسات” ينظم غداً محاضرة بعنوان “العلاقات الأمريكية الإماراتية في مجالَي الدفاع والأمن”

أبوظبي – الوطن:

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في إطار أنشطته وفعالياته البحثية والعلمية، محاضرته رقم (735) بعنوان “العلاقات الأمريكية-الإماراتية في مجالَي الدفاع والأمن”، يقدمها الأستاذ داني سبرايت،رئيس مجلس الأعمال الأمريكي-الإماراتي،الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مساء غد، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي، والترجمة الفورية متاحة.

وتأتي هذه المحاضرة، في إطار اهتمام المركز بالقضايا والمجالات ذات الأولوية، السياسية والدفاعية والاقتصادية، التي تتعلق بمصالح دولة الإمارات العربية المتحدة وعلاقاتها الخارجية خاصة مع القوى الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وسوف يناقش الأستاذ داني سِبرايت، في محاضرته،تصوراته حول العلاقات الأمريكية – الإماراتية في مجالَي الدفاع والأمن، من خلال تجربته التي امتدت ثلاثة عقود خلال عمله في دوائر الاستخبارات الأمريكية، وفي وزارة الدفاع الأمريكية، وفي إحدى أبرز شركات الاستشارات الجيوستراتيجية، ثم في مجلس الأعمال الأمريكي – الإماراتي.

كما سيستعرض المحاضِر تطور العلاقة بين البلدين منذ حرب الخليج الأولى إلى الآن في ضوء التطورات الإقليمية؛ مثل حرب أفغانستان، والصراع في اليمن، والأزمة الخليجية، والتوترات الأخيرة مع إيران.ويتناول بالتفصيل الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقة في الوقت الراهن،ومن أهمها: التعاون العسكري والمناورات والتدريبات المشتركة بين القوات الأمريكية والإماراتية. كما سيلقي الأستاذ سِبرايت الضوء على أبرز مبيعات السلاح الأمريكية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن داني سِبرايت تم تعيينه في يونيو 2008 رئيساً لمجلس الأعمال الأمريكي – الإماراتي الذي يقوم بدور بارز في بناء العلاقات التجارية، وتعزيز فرص الأعمال بين البلدين. وقد عمل في “مجموعة كوهن” المتخصصة في الاستشارات الجيوستراتيجية، في الفترة من عام 2002 إلى عام 2016. وقبل ذلك، كان يعمل في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث شغَل منصب مدير “الأمانة التنفيذية للسياسات” المعنية بالحرب الدولية على الإرهاب من عام 2001 إلى عام 2002؛ خلال عملية “الحرية الدائمة” Enduring Freedom، وعملية “النسر النبيل” Noble Eagle في أفغانستان، كما عمل سِبرايت في مكتب وكيل الوزارة المعني بالسياسات بوزارة الدفاع من عام 1995 إلى عام 2001، حيث تولى مهمة تقديم الاستشارات لوزارة الدفاع بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، ومبيعات السلاح الإقليمية، ومبادرات مكافحة انتشار الأسلحة النووية. كما عمل سِبرايت قبل ذلك ضابط استخبارات بوكالة استخبارات الدفاع من عام 1984 إلى عام 1995. وحصل سِبرايت على شهادة البكالوريوس في الشؤون الدولية، من جامعة جورج واشنطن عام 1984، كما حصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة، من كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية، بجامعة هارفارد عام 2001.