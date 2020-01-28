طلبة جامعة خليفة يطورون قاعدة معلومات إلكترونية لمقبرة ساس النخل لغير المسلمين

نفذ طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مشروع تطوير قاعدة معلومات إلكترونية لمقبرة أبوظبي الأولى لغير المسلمين.

جرى استعراض المشروع خلال فعالية نظمتها الجامعة في حرمها الرئيس بأبوظبي بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع وقيادات دينية.

يتكون المشروع من شاشات لمس إلكترونية تقدم تفاصيل هامة حول الشخصيات الدينية المختلفة المتوفاة والمدفونة في مقبرة ساس النخل لغير المسلمين الأمر الذي يعكس التنوع وقيم التسامح في الدولة.

وتوفر الشاشات تفاصيل عن تلك الشخصيات المتوفاة خلال الفترة من أوائل ستينيات القرن العشرين إلى عام 2012 حيث إنه وحسب السجلات المتاحة تم دفن حوالي 450 شخصية معروفة من 15 ديانة وطائفة مختلفة في المقبرة بين عامي 1963 و2012.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن الجامعة تفخر بمشاركتها في هذا المشروع التاريخي ومساهمة طلبتها في تطوير الشاشات الإلكترونية التي تعمل باللمس وتؤكد نهج التسامح الديني الذي يميز دولة الإمارات واحتضانها للأديان المختلفة تحقيقا لرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأكد أن هذا المشروع يجسد مثالاً واضحاً على التنوع الثقافي الشامل لدولة الإمارات وقيم التعايش والسلام وتسهم جامعة خليفة بهذه المبادرة للحفاظ على التسامح الديني وتعزيزه كإرث أساسي مهم لدولة الإمارات.

يأتي هذا المشروع تتويجاً لجهود حثيثة قام بها عدد من الطلبة الجامعيين بما فيهم 10 طلاب من طلبة جامعة خليفة على مدى شهور عكفوا خلالها على الجمع الدقيق للمعلومات حول مقبرة ساس النخل لغير المسلمين.

وتقدم شاشات اللمس تفاصيل عن شخصية المتوفى كالاسم و الديانة وغيرها من المعلومات التي جمعت من شهادات الوفاة وسيتمكن مستخدمو الشاشات الإلكترونية من مشاهدة صور جوية للمقبرة توضح مواقع المدافن إضافة إلى معلومات أساسية حول المقبرة والتفاصيل الإحصائية والمعلومات ذات الصلة.

وتسهل شاشات اللمس الوصول إلى قائمة كاملة بالشخصيات التي يعرف أنها دفنت في مقبرة ساس النخل لغير المسلمين مع صور مواقع المدافن الفردية وشواهد القبور. وام