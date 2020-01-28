كازاخستان الصديقة

لم يكن اختيار فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، الإمارات لتكون وجهته في أول زيارة رسمية منذ تسلمه سدة الرئاسة، ومباحثاته في لقاء القمة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العاصمة أبوظبي، إلا تأكيداً على مكانة الإمارات لدى الدول الصديقة وقوة العلاقات والأولويات التي يعملون عليها بهدف تعميق التعاون المشترك والمتواصل منذ سنوات طويلة، لما فيه من أسس راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك والتعاون الذي يشهد مساعي متواصلة الهدف منها توسيع نطاقه في جميع المجالات، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله الضيف الكبير بالقول: “العلاقات بين الإمارات وكازاخستان منذ إقامتها تتسم بالقوة والعمق والخصوصية والإمارات تعطي أهمية كبيرة للعلاقات مع كازاخستان كون مجالات التعاون بين البلدين كبيرة ومتنوعة”، وخاصة في مجال الفضاء الذي أكدته رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية كانت من قاعدة ” بايكونور الفضائية ” الكازاخية، وكذلك في التعاون التجاري إذ أن الدولة أصبحت أكبر شريك تجاري لكازاخستان، في الوقت الذي باتت فيه الدولة الصديقة المركز الرئيس للاستثمارات الإماراتية في آسيا الوسطى.

العلاقات الإماراتية – الكازاخية ليست علاقات عادية وإنما تكتسب قوتها بفضل زعيمين وضعا لبنتها الأولى على أسس متينة يمكن البناء عليها لتكون دائماً نموذجاً متقدماً، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول: ” الصديق العزيز فخامة نور سلطان نزارباييف الذي كان له دور متميز مع الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله” في تعزيز العلاقات بين الإمارات وكازاخستان “من خلال علاقة الصداقة القوية التي ربطت بين الزعيمين التاريخيين لسنوات طويلة”.

مباحثات القمة شهدت تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأهمية العمل الإسلامي المشترك وضرورة التعاون في مواجهة التحديات، حيث أكد سموه خلال اللقاء موقف الإمارات الثابت والقائم على الالتزام بدعم كافة جهود السلام وحل النزاعات والصراعات بالطرق السلمية وأهمية ترسيخ التعايش.

زيارة فخامة رئيس كازاخستان تؤكد قوة العلاقات التي تحرص الإمارات عليها مع الدول الساعية للتعاون المشترك بما يحقق مصالح جميع الأطراف فضلاً عن التنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية وذات الاهتمام المشترك، وما تستوجبه من تبادل لوجهات النظر ودراسة معمقة بهدف التعامل الأفضل معها، وهذا ما باتت عليه علاقات البلدين الصديقين وما تمثله من نموذج يحتذى بفضل حرص قيادتي البلدين.