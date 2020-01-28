الاحتلال يواصل نهب مقدارت الفلسطينيين

أصدرت محكمة “إسرائيلية” قرارا يقضي بإخلاء مبنى لعائلة فلسطينية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة لصالح “جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية”.

وقال مركز معلومات وادي حلوة – سلوان ولجنة حي بطن الهوى – في بيان مشترك – إن محكمة الاحتلال رفضت الاعتراضات التي قدمتها العائلة على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية “عطيرت كوهنيم” عام 2014 وأمهلت المحكمة العائلة حتى مطلع أغسطس القادم لتنفيذ قرار الإخلاء.

وأوضح المركز واللجنة أن 84 عائلة من بطن الهوى تسلموا على مدار السنوات الماضية بلاغات قضائية للمطالبة بالأرض المقام عليها منازلهم ويخوضون جميعهم صراعا في المحاكم “الإسرائيلية” لإثبات حقهم بالأرض التي قاموا بشرائهم من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.وام