فندق كراون بلازا دبي مارينا يفتتح أبوابه رسمياً في دبي

أعلنت مجموعة فنادق ’إنتركونتيننتال‘، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الفنادق، عن افتتاح فندق ’كراون بلازا دبي مارينا‘، أحد أحدث إطلاقات المجموعة حول العالم، ضمن رؤية رياديّة تضمن توفير تجربة إقامة فريدة، و خدمات فندقيّة متعددة تلبّي جميع متطلّبات المسافرين العصريين من روّاد الأعمال.

وتُعدّ منتجعات وفنادق ’كراون بلازا‘ واحدة من أكبر العلامات التجارية الفندقية الراقية في العالم، وتشتهر بكونها وجهة الإقامة المفضّلة لدى رجال الأعمال، حيث تمّ تصميمها خصيصاً للزوار العصريّين وفق مفهوم إبداعي يلبي حاجة المسافرين من رجال الأعمال الباحثين عن التوازن بين العمل والحياة، لذا تسعى العلامة إلى تعزيز شعور الضيوف بالرضا والنجاح. ويمثّل افتتاح الفندق خطوة محورية بالنسبة لمنتجعات وفنادق ’كراون بلازا‘ في منطقة الشرق الأوسط، كما يشكّل بداية الخطط التوسعيّة الطموحة التي تتبنّاها العلامة على مستوى المنطقة، خاصةً وأنها تحظى بمكانة مميزة في مواكبة الفعاليات التجارية المتزايدة التي يشهدها الإقليم، حيث أطلقت العلامة 24 فندقاً (تضمّ 6836 غرفةً) ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام ومصر، وتعمل على استكمال 8 فنادق (بسعة إجمالية تبلغ 2738 غرفةً)، تقع ثلاثة منها في الإمارات العربية المتحدة وثلاثة أخرى في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقّع أن يصبح الفندق مركزاً هاماً للمسافرين من رجال الأعمال قبل انطلاق معرض ’إكسبو 2020‘، حيث يبعد مسافة 20 دقيقةً فقط بالسيارة عن الموقع الذي يحتضن المعرض، كما يمتاز بقربه من أبرز وجهات الأعمال؛ بما في ذلك أبراج بحيرات جميرا وجبل علي ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت.

وفي إطار تعليقه، صرّح جورج فرحات، المدير العام لفندق ’كراون بلازا دبي مارينا‘: “يشكّل الفندق الرائد في دبي مارينا إضافةً قيّمةً لمحفظة استثمارات ’كراون بلازا‘ في المنطقة، خاصةً وأن تصميمه يحمل فلسفةً عصريةً من شأنها تلبية احتياجات الضيوف على أفضل نحو من حيث الإنتاجية واستعادة النشاط والإلهام والجمع بين العمل والمرح. كما يتميز الفندق بمقاربة إبداعية جديدة في ابتكار قاعات الانتظار، والتي يمكن استعمالها للعمل المشترك أو الاسترخاء، ما يجعل من ’كراون بلازا دبي مارينا‘ الوجهة المثالية للزوار الباحثين عن إقامة مثالية لاستكمال أنشطتهم أثناء السفر بهدف العمل، مثل الجري الصباحي على الواجهة البحرية للمرسى والاسترخاء بعد العمل ضمن واحدة من أكثر المناطق حيوية في دبي”.

ويقع الفندق على ضفاف دبي مارينا، حيث يمكن الوصول إليه مباشرةً من الممشى، ويتكوّن من 24 طابقاً على مساحة 3037 متراً مربّعاً، ويضمّ 273 غرفةً فندقيّةً أنيقة وعصرية، بما في ذلك 61 غرفة ’كلوب‘ و32 جناحاً. ومن موقعها المطلّ على المشاهد البانورامية الساحرة لمياه الخليج العربي؛ تتيح هذه الغرف العديد من المميزات التكنولوجية الكفيلة بتوفير تجربة إقامة متناغمة على مدار الساعة. كما يحتضن الطابق الرابع من الفندق صالة ’كلوب‘ فسيحة خاصة بضيوف غرف ’كلوب‘.