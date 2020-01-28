‘كور دي فوج ‘وجهة ملكية جديدة للخليجيين ليستمتعوا بنمط حياة مترفة في باريس

أعلنت مجموعة فنادق ’إيفوك‘، الاسم الرائد والمختص بإطلاق الفنادق الفاخرة التي تعكس طابع الوجهات الراقية التي تحتضنها، عن افتتاح فندق ’كور دي فوج‘، أحدث إضافات المجموعة ورابع وجهات العلامة في العاصمة الفرنسية بعد ’براك‘ و’نولينسكي‘ و’سينر‘.

ويتميز الفندق الجديد بموقعه في قلب الحي التاريخي في باريس، ويحتضن 12 غرفة وجناحاً فخماً تتميز كل منها على حدة بديكورات فريدة، كما يضم الفندق ردهةً لتناول الشاي ومطعماً وحماماً رومانياً. وتتجلى ملامح نمط الحياة الراقية وأناقة القصر الباريسي القديم واضحةً في الديكورات الداخلية التي أبدعها مكتب الهندسة المعمارية ’لوكواديك آند سكوتو‘. ويمزج الفندق في تصاميم الغرف التي تتوزع على أربعة أدوار بين سحر القرن السابع عشر ولمسات السبعينيات من القرن الماضي، كما تتميز هذه الشقق بالأسقف الخشبية والنوافذ المطلة على الساحة المحاطة بالأشجار، والتي تملأ الغرف بضوء النهار الطبيعي.

ومع إطلالاته المذهلة على ساحة لويس الثالث عشر، يقدم فندق ’كور دي فوج‘ لضيوفه تشكيلة من الأطباق الخفيفة في تراسه الواقع بالطابق الأرضي. كما يبدع شيف الحلويات يان بري الحائز على جائزة “Meilleur Ouvrier” بتحضير مجموعة من أطباق التحلية المميزة في ركن ’براك باستري‘.