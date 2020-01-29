57 ألف نازح من دارفور جراء المواجهات خلال شهر

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن العنف في منطقة غرب دارفور السودانية أرغم 57 الف شخص على النزوح خلال الشهر الماضي، ضمنهم 11 الفا عبروا الحدود إلى تشاد.

وفي تشاد، قال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية إن اللاجئين كانوا منتشرين في عدة قرى على طول الحدود.

واضاف ان “الظروف مزرية. معظمهم يقيم في العراء أو في ملاجئ مؤقتة هناك حاجة ماسة للغذاء والماء”.

وتابع بالوش إن المفوضية وغيرها من المنظمات تقدم بعض المساعدات الإنسانية لكنه أكد ان “وتيرة وصول اللاجئين قد تتجاوز قدراتنا”.

وقال إن المفوضية تقدر أن عدد اللاجئين الفارين إلى تشاد من غرب دارفور “قد يصل إلى 30 الفا في الأسابيع المقبلة مع استمرار التوتر”.

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