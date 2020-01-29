19 سبتنمر موعداً للانتخابات العامة في نيوزيلندا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أمس الثلاثاء، أن الانتخابات العامة في بلادها ستجرى في 19 سبتمبر المقبل.

وقالت اردرن في بيان “سأطلب من النيوزيلنديين مواصلة دعم قيادتي والتوجه الحالي للحكومة التي ترتكز على استقرار واقتصاد قوي والتقدم في مواجهة التحديات طويلة الأجل التي تواجه نيوزيلندا.”

وإذا لم تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، فإن الانتخابات العامة في نيوزيلندا تجري كل ثلاث سنوات.

وفي عام 2017 ، كانت أردرن نائبة لرئيس حزب العمال المعارض، وتولت زعامة الحزب قبل سبعة أسابيع فقط من الانتخابات عندما استقال رئيس الحزب.

وعلى الرغم من حصول حزبها في تلك الانتخابات على ثاني أعلى عدد من المقاعد بعد الحزب الوطني، تمكنت أردرن من إبرام اتفاق مع اثنين من الأحزاب الصغيرة وشكلت الحكومة.وكالات