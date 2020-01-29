دفاع ترامب يحاولون تجاوز معلومات بولتون بشأن “العزل”

حاول محامو الرئيس الأميركي استئناف هجومهم بعد المعلومات الخطيرة التي كشفها مستشار سابق في البيت الأبيض وأضعفت الدفاع عن دونالد ترامب الذي يحاكم في إطار إجراءات عزل في مجلس الشيوخ الأميركي.

وشن المحامون هجوما على نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن، خصم ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويخضع الملياردير الجمهوري لمحاكمة تاريخية لأنه طلب من أوكرانيا التحقيق حول جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في هذا البلد الذي يستشري فيه الفساد.

وقد اتهمه الديموقراطيون الذين يهيمنون على مجلس النواب “باستغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس″ في تصويت في 18 ديسمبر، بدون أي دعم جمهوري.

وهم يرون أن الرئيس حاول “تلطيخ سمعة” خصمه المحتمل لتسهيل إعادة انتخابه وأنه استخدم وسائل تعود إلى الدولة وخصوصا عبر تجميد مساعدة عسكرية أساسية لكييف، من أجل تحقيق غاياته.

وفي حججهم، أكد محامو ترامب أن إقالة ترامب “سلاح نووي حراري” بالغ الخطورة لتطبيقه في غياب “جريمة” بالمعنى الجزائي للكلمة.ا.ف.ب