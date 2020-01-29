اليونان تعزز شرطة الحدود مع تركيا لمواجهة تدفق المهاجرين

تعتزم اليونان توظيف 1200 فرد إضافيين في قوة الشرطة الحدودية خلال الشهور المقبلة، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين من تركيا.

وأفاد تقرير بأن الحكومة اليونانية دعت بالفعل المرشحين للتقدم لشغل 400 وظيفة في الدفعة الأولى. وسوف يتم نشر هذه الدفعة الأولى بشكل حصري على طول الحدود البرية في شمال شرق اليونان.

وبعد ذلك، سيتم نشر 800 فرد آخرين في جزر بحر إيجة، وفقاً لما نقلته وكالة أثينا-مقدونيا للأنباء عن وزارة الحماية المدنية.

وارتفع معدل تدفق المهاجرين منذ أبريل بعد ثلاث سنوات من الهدوء النسبي.

وبموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016، تعيد اليونان جميع المهاجرين الذين تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.

ومع ذلك، فاق عدد الوافدين معدل المعالجة منذ البداية، وتفاقم الوضع في جزر بحر إيجة بشكل كبير على مدى الشهور العشرة الماضية، حيث تقطعت السبل بعشرات الآلاف من الأشخاص العالقين داخل وحول المخيمات التي أعدت لاستيعاب ما يقل عن 6 آلاف شخص.وكالات