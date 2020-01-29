الرئيس الصيني عن كورونا: فيروس شيطان

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الثلاثاء، إن بلاده تخوض معركة خطيرة ضد فيروس كورونا المستجدّ الذي وصفه بـ “شيطان” وتعهد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض.

وقال شي في لقاء مع مدير منظمة الصحة العالمية وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية: “الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ”.

وأضاف “لطالما تبنت الحكومة الصينية موقفاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات حول الوباء”.

ومنذ أن ظهر الفيروس في ديسمبر في وسط الصين، لم يتمّ تسجيل حالات عدوى مباشرة من إنسان إلى آخر خارج البلاد.

إلا أن اليابان وألمانيا أبلغتا للمرة الأولى عن مثل هذه الحالات أمس، في حين كانت دول عدة تحضّر لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة الفيروس.

وأعلنت اليابان إصابة رجل ستّيني لم يكن يوماً في الصين إلا أنه قاد حافلة تقلّ سياحاً من مدينة ووهان.

على خطّ موازٍ، أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة بافاريا الألمانية تأكيد إصابة أول مريض بالفيروس عن طريق العدوى من شخص آخر الى الأراضي الألمانية.

وسُجلت إصابة حوالى خمسين شخصاً في نحو 12 دولة في آسيا وأستراليا وأوروبا وأميركا الشمالية.

في الصين، ارتفع عدد الضحايا إلى 106 وفيات وكذلك تجاوز عدد الإصابات المؤكدة الـ4500 شخص، وفق حصيلة نشرتها السلطات أمس.

وأوصت بكين، القلقة حيال انتشار الفيروس، “المقيمين” في الصين القارية “إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها” بعدما علّقت منذ الاثنين الرحلات المنظمة.

في الخارج، تعزز دول كثيرة الإجراءات الوقائية، فقد أعلنت هونغ كونغ الثلاثاء أنها خفّضت إلى النصف الرحلات القادمة من الصين القارية وأغلقت ستّ نقاط عبور من أصل 14 على حدودها.

ويصل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص حتى الآن في الصين، إلى ذروته “خلال أسبوع أو عشرة أيام” قبل أن ينحسر، وفق ما أعلن عالم صيني لوكالة أنباء رسمية.

مع ذلك، اعتبر جونغ نانشان أحد أبرز الخبراء الصينيين في الأمراض التنفسية، أن المرض “لن يتسع بشكل كبير”.

ونقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية قوله إن “من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بموعد بلوغ المرض ذروة انتشاره. لكن يجب أن يحصل ذلك خلال نحو أسبوع أو 10 أيام”.

واشتهر جونغ في عمله لمكافحة متلازمة السارس التنفسية الحادة في عامي 2002 و2003، والتي أسفرت عن مقتل 774 شخصاً في العالم بينهم 648 في الصين. ا.ف.ب