ترامب يقترح حلاً بدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني – “الإسرائيلي”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن خطته لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني ستتيح لإسرائيل “اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام”، وقال ترامب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل بكثير”، وذلك خلال مؤتمر صحافي أعلن خلاله خطته للسلام التي تتألف من 80 صفحة والتي اعتبرها “الأكثر تفصيلا” على الإطلاق.

واقترح الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء “حلا واقعيا بدولتين” للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي يشترط اقامة دولة فلسطينية “ترفض الارهاب بشكل صريح”، وتجعل القدس “عاصمة لا تتجزأ لإسرائيل”.

وقال في بيان إن “رؤيتي تقدم فرصة رابحة للجانبين، حل واقعي بدولتين واضاف ان الدولة الفلسطينية المستقبلية” لن تقوم إلا وفقا “لشروط” عدة بما في ذلك “رفض صريح للإرهاب”. ويمكن ان تكون هناك “عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية”. وتابع ان واشنطن “مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراض محتلة” لم يحددها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن ان القدس ستبقى “عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة”، وذلك ضمن خطته لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يوضح بالتفصيل الحدود التي تصورها لهذه العاصمة خلال كلمة تحدث خلالها أيضا عن عاصمة لدولة فلسطينية في القدس الشرقية.

وكشف أن الخطة تتضمن “العمل على تحقيق اتصال جغرافي بين أراضي الدول الفلسطينية”، وكذلك “ربط الدولة الفلسطينية بطرق وجسور بين غزة والضفة الغربية”.

وذكر ترمب أنه أكد للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رسالة، الثلاثاء، عن “وقوف واشنطن إلى جانبه إذا قرر المضي بالخطة”.

وقال ترمب “اليوم نخطو خطوة كبيرة في إتجاه السلام”، مشيرا إلى أن خطته للسلام “مختلفة جوهريا عن الخطط السابقة”.

وأكد أن “الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله”، وأنه يريد من هذه الخطة أن “توفر للفلسطينيين فرصة تاريخية في إنشاء دولتهم”.

وأوضح الرئيس الأميركي أن “صياغة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة”.

وعن الجانب الاقتصادي من الخطة ،أوضح ترمب أن “الخطة الجديدة ستوفر 50 مليار دولار للفلسطينيين”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن خطته لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني تقوم على “حل واقعي بدولتين” مؤكدا أنها ستتيح لإسرائيل “اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام”.

وقال ترامب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل بكثير”، وذلك خلال مؤتمر صحافي أعلن خلاله خطته للسلام التي تتألف من 80 صفحة والتي اعتبرها “الأكثر تفصيلا” على الإطلاق.

وأضاف ان الدولة الفلسطينية المستقبلية” لن تقوم إلا وفقا “لشروط” عدة بما في ذلك “رفض صريح للإرهاب”. ويمكن ان تكون هناك “عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية”. وتابع ان واشنطن “مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراض محتلة” لم يحددها.

وقال ترامب إنه وجّه رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن خطة السلام، وأعلن حضور سفراء سلطنة عُمان والإمارات والبحرين إعلان خطته.

وشدّد على أن القدس ستبقى “عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة”، وأن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون “متصلة” الأراضي.

وفي إطار عرض خطّته تطرّق ترامب إلى عاصمة لدولة فلسطينية في القدس الشرقية، واقترح تجميد البناء الإسرائيلي لأربع سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية، وقال إن اقتراحه لحل النزاع قد يكون “آخر فرصة” للفلسطينيين.

ووصف ترامب خطّته بأنه “فرصة تاريخية” للفلسطينيين لكي يحصلوا على دولة مستقلة، مضيفا “قد تكون هذه آخر فرصة يحصلون عليها”.

قال الرئيس الأميركي إن “الفلسطينيين يعيشون في الفقر والعنف، ويتم استغلالهم من قبل من يسعون لاستخدامهم كبيادق لنشر الإرهاب والتطرف”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الثلاثاء ان القدس ستبقى “عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة”، وذلك ضمن خطته لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولم يوضح بالتفصيل الحدود التي تصورها لهذه العاصمة خلال كلمة تحدث خلالها أيضا عن عاصمة لدولة فلسطينية في القدس الشرقية

وكشف البيت الأبيض الثلاثاء أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنص على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن “الرؤيا تنص على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وتولي إسرائيل مسؤولية الأمن في منطقة غرب نهر الأردن”.

كما نشر البيت الأبيض الثلاثاء خارطة للحدود المقترحة مستقبلا للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية في إطار خطة السلام المثيرة للجدل التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع بين الطرفين.

وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشيا لوعد أطلقه الرئيس الأميركي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.

ويرفض المسؤولون الفلسطينيون بشدة الخطة الأميركية التي أعلنها ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.ا.ف.ب