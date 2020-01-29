القوات السورية تسيطر على ثاني أكبر مدن إدلب

سيطرت قوات النظام السوري أمس الثلاثاء على الجزء الأكبر من مدينة معرة النعمان، الاستراتيجية وثاني أكبر مدن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بعد تطويقها بالكامل إثر أيام من الاشتباكات والقصف العنيف.

وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها منذ ديسمبر تصعيداً عسكرياً لقوات النظام وحليفتها روسيا يتركز في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.

وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل منطقة إدلب وأجزاء محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية رغم اتفاقات هدنة عدة تم التوصل إليها على مر السنوات الماضية في المحافظة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة الإرهابية” وتنشط فيها فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

وتمكنت قوات النظام خلال الأيام الماضية من السيطرة على 23 قرية وبلدة في محيط معرة النعمان، الواقعة على الطريق الدولي، لتطبق الحصار عليها تدريجياً.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن “تمكنت قوات النظام من السيطرة على أكثر من نصف مدينة معرة النعمان بعد وقت قصير من اقتحامها”، مشيراً إلى أن اشتباكات محدودة مستمرة داخلها بعد انسحاب معظم مقاتلي الفصائل منها.

وبلغ عدد سكان معرة النعمان، التي سيطرت عليها الفصائل المعارضة في العام 2012، قبل أربعة أشهر 150 ألفاً إلا أنها باتت اليوم شبه خالية جراء موجات النزوح التي شهدتها، بحسب المرصد.ا.ف.ب