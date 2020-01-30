“موديز” ترقي تصنيف “دبي لصناعات الطيران” إلى درجة استثمارية

دبي-الوطن:

أعلنت “دبي لصناعات الطيران المحدودة” أمس، أن وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” قامت بترقية تصنيف “عائلة الشركات” لشركة “دبي لصناعات الطيران المحدودة” من Ba1 إلى Baa3، كما قامت بترقية تصنيف الديون الممتازة غير المضمونة للشركة الفرعية “دبي لصناعات ً الطيران للتمويل المحدودة” من Ba2 إلى Baa3.

ويأتي ذلك ختاماً لعملية المراجعة من أجل الترقية والتي بدأت في 8 نوفمبر 2019 .وتبدو النظرة المستقبلية للشركة مستقرة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: “يسعدنا أن تقوم وكالة ‘موديز″ بترقية ُ تصنيفها. لقد بذلنا على مدار العامين الماضيين جهودا كبيرة لتعزيز وضع شركتنا لتصنف كشركة ذات درجة استثمارية.

كما أصبحت الديون الممتازة غير المضمونة لشركة ‘دبي لصناعات الطيران’ الان مصنفة بدرجة استثمارية من قبل ثالث وكالات تصنيف أمريكية كبرى. وهذا سيمكننا من تعزيز مكانة شركتنا ضمن أفضل 10 شركات لتأجيرالطائرات، وتسريع طموحاتنا للنمو وتعزيز السيولة لدينا وتدعيم وضع رأس المال”.