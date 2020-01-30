“الإمارات للتكنولوجيا” تُستقطب المزيد من الكفاءات في معرض “توظيف 2020”

أبوظبي – الوطن:

أعلنت كلية الإمارات للتكنولوجيا عن نجاح مشاركتها في معرض “توظيف 2020″ الذي اختتم أعماله أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض :أدنيك”.

وقال البروفيسور الدكتور عبد الرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا: “يُسعدنا أن تشهد مُشاركتنا السنوية في هذا المعرض الوطني الرائد نجاحاً باهراً، حيث حظي جناح الكلية في المعرض بإقبال ملحوظ من قبل الشباب الإماراتيين من طلاب المدارس الثانوية وخريجي الجامعات والمعاهد والمهنيين والباحثين عن فرص عمل بهدف التعرّف على برامجنا الأكاديمية ودوراتنا التدريبية المتنوّعة في كافة المجالات والاختصاصات”.

وأضاف: “نعمل في كلية الإمارات للتكنولوجيا على مواصلة تطوير كافة برامجنا الأكاديمية وفقاً لمؤشرات وقراءات الاحتياجات المُستقبلية لسوق العمل، بهدف سدّ الفجوة بين المؤهلات والمتطلّبات الوظيفية، ومُساعدة الجميع على صقل مهاراتهم وتنمية وتطوير قدراتهم ومعارفهم”.

واختتم قائلاً: “نحن على يقين بأن برامج كلية الإمارات للتكنولوجيا التي تتماشى مع أرقى المعايير الأكاديمية العالمية وتُلبّي احتياجات سوق العمل المُتغيّرة، جنباً إلى جنب مع رسوم التسجيل المُناسبة لجميع الفئات، تُشكّل عامل جذب لجميع الباحثين عن مستقبل مهني مشرق داخل وخارج الدولة على حدٍّ سواء”.