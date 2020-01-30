القطامي يبحث مع وزير الصحة السعودي تعزيز التعاون المشترك

دبي: الوطن

التقى معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، اليوم، مع وفد سعودي برئاسة معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، حيث بحث الجانبان عدداً من المواضيع المتعلقة بآلية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستثمار الفرص المتاحة لدفع مسيرة التطور والنماء التي يشهدها القطاع الطبي وفق رؤية وتوجيهات قادة البلدين الشقيقين.

وأكد القطامي خلال اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة اللقاءات المتعددة التي يجريها معاليه مع مختلف الوفود وممثلي الشركات العالمية بمعرض الصحة العربي على الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي للانفتاح على التجارب الصحية الناجحة، وتبني النظم والاتجاهات الحديثة وآخر المستجدات العالمية في المجال الصحي لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي وترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية.

وخلال زيارته لمنصة الهيئة بمعرض الصحة العربي استمع الوفد السعودي الى شرح مفصل من معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي حول الخطط والبرامج الطموحة التي تتبناها الهيئة، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتساهم بشكل فاعل في تحقيق الاستجابة القصوى لاحتياجات وتطلعات المتعاملين وتسهيل حصولهم على الخدمة.

وتعرف الوفد السعودي على مشروع “طبيب لكل مواطن”، الذي كان قد وجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله”، في البند الخامس من وثيقة الخمسين، والذي يستند على يستند على عملية التطبيب عن بعد من خلال استخدام أحدث التطبيقات والتقنيات الذكية، والكفاءات الطبية لتقديم الاستشارات الطبية المجانية بالصوت والصورة، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما تعرف الوفد من مدير عام هيئة الصحة بدبي على النظام المتطور الذي اعتمدته الهيئة مؤخراً لتتبع وتعقب سلسلة إمداد وتوريد الأدوية، والذي يعد الأحدث عالمياً في التدقيق على جميع مراحل الدواء، حيث تعتزم الهيئة تفعيله اعتباراً من منتصف العام الجاري بهدف تعزيز قدراتها على مكافحة الأدوية المغشوشة والمقلدة، وتحسين إدارة المخزون الدوائي على مستوى دبي بشكل متكامل لتفادي نقص أي صنف من أصناف الدواء.

واطلع الوفد السعودي على خدمة “دوائي” التي فرتها هيئة الصحة بدبي للتوصيل المجاني للأدوية لمنازل المرضى بهدف تقديم خدمات متميزة تراعي ظروف واحتياجات المرضى من مختلف الفئات العمرية.

واستعرض القطامي اجتماعه بالوفد السعودي النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي بدبي واتساع مظلتها لتشمل أكثر من 5 ملايين بوليصة تأمين بعد ان كان العدد لا يتجاوز 600 الف بوليصة عام 2013 قبل صدور قانون الزامية التأمين بدبي، وهو الأمر الذي زاد من حجم سوق التأمين الصحي ليصل الى أكثر من 17 مليار درهم سنويا، مشيراً معاليه الى نظام الترميز الطبي الذي اعتمدته الهيئة لإدارة منظومة التأمين الصحي وتوثيق علاقة مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين واعداد التقارير وتقييم الخدمات والاجراءات الطبية.

كما التقى معالي القطامي ضمن سلسلة لقاءاته المتعددة على هامش فعاليات معرض الصحة العربي وفداً يمثل مجموعة جامعات هارفارد الطبية برئاسة الدكتور ريتشارد ستون المدير الطبي لجامعة هارفارد حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بمشروع الجينوم، وطب الأورام، وصحة المرأة والطفل.

كما التقى معاليه مع وفد يمثل شركة “جونسون آند جونسون” برئاسة فشنوا كالرا المدير الاقليمي للشركة لبحث مجالات وآفاق التعاون في مجالات طب الطوارئ، وعلاج الأورام، والصحة العامة، وغيرها من المجالات الصحية.