الاحتلال يقمع تظاهرات فلسطينية وسط دعوات للتصعيد

قمع جيش الاحتلال “الإسرائيلي” تظاهرة فلسطينية نظمها نشطاء فلسطينيون في منطقة الأغوار الفلسطينية المهددة بالضم إلى دولة الاحتلال وفق وثيقة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن والتي أعلن عنها ليلة أمس.

وفرق الجيش “الإسرائيلي” بالقوة الوقفة الفلسطينية التي كان من المزمع تنظيمها في الأغوار الفلسطينية، ونصب العديد من الحواجز التي منعت عشرات الفلسطينيين من الوصول إلى منطقة الحدث.

وأفاد شهود عيان أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” شددت من إجراءاتها على حاجز تياسير المؤدي إلى الأغوار ومنعت الفلسطينيين من العبور، حيث نظموا وقفات أمام الحاجز، وسط هتافات تندد بالصفقة والضم.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب عدد من الشبان، واندلعت مواجهات مماثلة في مدينة بيت لحم، حيث أكدت مصادر طبية فلسطينية في الهلال الأحمر إصابة أكثر من 22 فلسطينياً.

وتوقعت مصادر فلسطينية تصاعد حدة الاحتجاجات الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي وسط دعوات لمسيرات احتجاجية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في مدينتي بيت لحم ورام الله.وكالات