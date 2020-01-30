1.5 مليار دولار القيمة الاستثمارية الإجمالية لعمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة

أكد المتحدث الرسمي لشركة “أوتوديسك” ناجي عطالله، المسؤول الإقليمي أن الشركة تتطلع بالنسبة لعملنا في المملكة العربية السعودية، إلى للمساهمة بدور محوري في تحقيق خطط التنمية في المملكة. ونعمل حالياً مع شركات هندسية عالمية للمساهمة في بناء المدن الطموحة مثل “نيوم”، ومؤسسات وطنية مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمساهمة في تأهيل وتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة لقيادة مخططات التنويع الاقتصادي في المملكة.

وفي ما يلي نص الحوار

حدّثنا عن “أوتوديسك” ومشاريعكم في دولة الإمارات وعن أية مشاريع قيد التنفيذ حالياً وموعد تسليمها

إن قمت سابقاً بقيادة سيارة متطورة الأداء أو أعجبت بناطحات السحاب الشاهقة أو استخدمت هاتفاً ذكياً أو شاهدت فيلما رائعاً، فمن المحتمل أن تكون قد جربت ما يجربه ملايين عملاء “أوتوديسك” عند استخدامهم لبرامجنا. ساعدت برامج أوتوديسك المصممين والمهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين والفنانين البصريين والطلاب والصناع لأكثر من 35 عاماً على بناء كل شيء، من المباني والجسور إلى السيارات والمنتجات المادية الأخرى إلى الأفلام وألعاب الفيديو. وتتمثل رؤية “أوتوديسك” في مساعدة الناس على تخيّل وتصميم وبناء عالم أفضل. ان شعارنا الرئيس هو اننا نبني اكثر بطريقة افضل وبتكلفة اقل. وتتضمن بعض المشاريع:

متحف اللوفر أبوظبي

يُعد متحف اللوفر أبوظبي تحفةً فنية حديثة في مجال نمذجة معلومات المباني (BIM)، حيث استُخدمت التكنولوجيا في مختلف مراحل المشروع ومختلف المجالات بما في ذلك بناء قبة المتحف التي تزن 7,500 طن والذي استغرق بنائها حوالي خمس سنوات وتطلّب عمل أكثر من 1000 شخص في 16 موقعاً في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. أما صالات العرض وقاعات المعارض فهي أيضاً تحفة هندسية مميزة. فعندما تكون في الداخل، يبدو لك بأن المبنى يطفو لكنه في حقيقة الأمر يرتكز على 4,500 دعامة خرسانية وحديدية في الحاجز الخرساني على عمق 11 متراً تحت سطح المياه. وقد استخدمت نمذجة معلومات المباني لإنشاء نموذج مصغر لاختبار الأمواج الفيزيائي. كذلك جرت نمذجة تجربة الزوار بأكملها واختبارها لضمان تحقيق رؤية المهندس المعماري بتغيير تجربة تعامل وتفاعل الزوار مع الأعمال الفنية.

متحف المستقبل

تطلّب بناء متحف المستقبل من قبل مؤسسة دبي للمستقبل نمذجة معلومات المباني وإطار تدفق عمل رقمي متطور يمتد على كامل دورة حياة المشروع من البداية. كذلك، أحدثت تقنيات التنسيق ثلاثية الأبعاد واكتشاف التداخل تأثيراً كبيراً. وخلال إنشاء متحف المستقبل، ساهم استخدام رموز الاستجابة السريعة لمراقبة الجودة والسلامة وتتبع المواد في الحد من إعادة العمل في الموقع بنسبة 65%. ونجح فريق إدارة البناء والمفتشون في توفير الكثير من الوقت يومياً بالاعتماد على نمذجة معلومات المباني بالإضافة إلى تحسن بنسبة 50% في الإنتاجية.

أبراج البحار

تعد أبراج البحار في أبوظبي من الأمثلة الأخرى على الاستدامة في التصميم باستخدام التكنولوجيا. ويدمج التصميم المبتكر شبكة معقدة من المظلات الشمسية التي تفتح وتغلق تلقائياً على الواجهة الخارجية للبرجين وفقاً لموقع الشمس وأشعتها وهو ما يقلل من استهلاك الطاقة ويعزز مستويات الراحة لقاطني المبنى. وذلك يجعل أبراج البحار مثالاً متطوراً ورفيع المستوى لكيفية استفادة المباني من أحدث أنظمة الاستشعار المتطورة. وتُشغَّل الواجهة الخارجية بواسطة برنامج مخصص لتتبع أشعة الشمس يتحكم في تسلسل فتح وإغلاق المظلات بحسب موقع الشمس. كما تستشعر المجسات سرعة الرياح وبيانات أشعة الشمس لضبط الواجهة الخارجية في حالات الرياح الشديدة أو الأجواء الغائمة التي تمتد لفترات طويلة.

وتمثل هذه المشاريع نموذجاً لسعي المصممين أو المهندسين أو المهندسين المعماريين. على سبيل المثال، تقود حكومة دولة الإمارات اعتماد نمذجة معلومات المباني كما هو الحال مع التعميم الصادر عن بلدية دبي بشأن نمذجة معلومات المباني والذي يتطلب تطبيق هذا النموذج في المشروعات الضخمة بالإضافة إلى استراتيجية دبي للطباعة الثلاثية الأبعاد، حيث سيدعم هذا النموذج (BIM) 25% من المباني التي سيتم بناؤها مسبقاً باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.

2. هلّا حدّثتنا عن شراكتكم مع “فيرجن هايبرلوب”. وهل لتلك الشراكة أهمية خاصة في دولة الإمارات

أسسنا تحالفاً مع شركة “فيرجن هايبرلوب” (Virgin Hyperloop)لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز القيمة التي توفرها نمذجة معلومات المباني (BIM) لتحسين مسارات النقل والمواصلات وتحسين تدفق العمل في مجالات الهندسة الرقمية والإنشاء. وسنستكشف معاً طرقاً جديدة لتحسين توجيه مسارات قطار هايبرلوب السريع وعمليات التشغيل بما يطور صناعة “هايبرلوب” ويوفر أيضاً مزايا إضافية لوسائل النقل التقليدية مثل السكك الحديدية والطرق السريعة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لمشروع “فيرجن هايبرلوب” في توفير رحلات سريعة دون مشقة السفر بين المدن مما يفتح الآفاق والفرص ويزيل حواجز المسافة والوقت. وتتميز هذه التقنية المبتكرة بأنابيب منخفضة الضغط تُقلّ الركاب أو حاويات البضائع عند الطلب بسرعات تصل إلى 670 ميلاً في الساعة. ومن خلال دمج العالم الواقعي في مراحل التصميم والهندسة خلال المشروع، نتطلع إلى حساب التكاليف بكفاءة أكبر طوال مراحل تنفيذ المشروع بدءاً بالتصميم والبناء وصولاً إلى العمليات والصيانة. وتساعد أدوات التصميم والهندسة المتقدمة في تبسيط عملية الاختيار واتخاذ القرارات، كاتخاذ القرار بسرعة حول تثبيت نظام “هايبرلوب” بجوار طريق سريع أو تحت سطح الأرض أو فوقه – وتأثير هذه القرارات على المدن أو المجتمعات المجاورة.

وتستخدم شركة “فيرجن هايبرلوب ” حالياً العديد من حلول “أوتوديسك” للتصميم، بما في ذلك ( Civil 3D) و (InfraWorks)و( Revit)و(Inventor) كما تستخدم الشركة منصة تسليم المشاريع( BIM 360) التابعة لأوتوديسك وأدوات التعاون العالمية لشركة أوتوديسك عبر السحابة.

3. ما هي خططكم في المملكة العربية السعودية؟

النسبة لعملنا في المملكة العربية السعودية، تتطلع أوتوديسك إلى للمساهمة بدور محوري في تحقيق خطط التنمية في المملكة. ونعمل حالياً مع شركات هندسية عالمية للمساهمة في بناء المدن الطموحة مثل “نيوم”، ومؤسسات وطنية مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمساهمة في تأهيل وتزويد الشباب السعودي بالمهارات اللازمة لقيادة مخططات التنويع الاقتصادي في المملكة. بونوفر أيضاً إمكانية الوصول مجاناً إلى برامج التصميم وأدوات العمل الإبداعي والموارد التعليمية لجميع الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية في المملكة حيث تتاح لهم إمكانية الوصول إلى البرنامج الذي يستخدمه ملايين المهنيين يومياً لبناء وتصميم وتشكيل هذا العالم.

4. هلا أطلعتنا بإيجاز على استثمارات “أوتوديسك”؟

أنجزنا خلال الأعوام الماضية العديد من عمليات الاستحواذ بما في ذلك الاستحواذ على شركات “أسمبل سيستمز″ (assemble systems ) و”بلانغرد” ) (Plangrid و”بلدنغ كونكتد” (Building Connected) حيث تخطت القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه العمليات الـ1.5 مليار دولار. ونوجه تركيزنا الآن نحو تبني التحول الرقمي والأتمتة، ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية، نسعى إلى مساعدة قطاع البناء في تعزيز مستوى الكفاءة على عدة أصعدة. ووفقاً لشركة “ماكينزي”، فإن البطؤ في إنتاجية قطاع البناء يكلف الاقتصاد العالمي نحو 1.6 تريليون دولار سنوياً وهي مشكلة كبيرة تخلق فرصة واعدة. هدفنا هو الربط بين عمليات البناء في مراحل التصميم والبناء والتشغيل، وترك بصمة مميزة وتأثير مهم في قطاع البناء والذي يُقدر له بأن يصل إلى نحو 8 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030.

5. هل لديكم أي فعاليات أو أنشطة بارزة شهدتها فعالية مؤتمر جامعة أوتوديسك الشرق الأوسط؟

شهد الحدث هذا العام حضوراً كبيراً ومتنوعاً مع عدد من الإضافات الجديدة والبارزة حيث استقبلنا فريق الإدارة العالمي لدى أوتوديسك بالإضافة إلى مشاركة مميزة من عملائنا الدوليين والإقليميين، بما في ذلك”بارسونز” في فعاليات الحدث الذي استمر ليومين. وافتتح والتر دوبوبلمير، نائب رئيس أوتوديسك، فعاليات اليوم الأول بكلمة تتناول موضوع الحدث “مستقبل التصميم”. وهذه المشاركة الأولى لوالتر في فعاليات أوتوديسك في الشرق الأوسط. وخلال اليوم الثاني، أضفنا متحدثاً جديداً إلى أجندة مؤتمر جامعة أوتوديسك هو رامتن عطار، رئيس قسم استكشاف التكنولوجيا والعلاقات الاستراتيجية- وهو المسؤول عن التطورات التكنولوجية في الشركة ويقود الرؤية الإستراتيجية وتنفيذ أبحاث أوتوديسك في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفيما يتعلق بالمشاريع، قام المشاركين في الحدث بتجربة ومشاهدة وفهم حيثيات مشروعين رائدين من مشاريع الشركة حول العالم:

• الموقع الكبير لبرج إيفل- تجربة بتقنية الواقع الافتراضي

يتيح النموذج الثلاثي الأبعاد في الموقع الكبير الخاص ببرج إيفل للمصممين وأصحاب المصلحة الاطلاع على مستقبل هذا المشروع من كل الاتجاهات، بما في ذلك المشهد المطل على الشارع. ويجري العمل على تنفيذ مشروع لإعادة تطوير موقع برج إيفل الكبير حيث دخلت مدينة باريس في شراكة مع أوتوديسك لاستخدام نمذجة معلومات المباني (BIM) وغيرها من التقنيات المتقدمة في المشروع.

• “سكيلد روبوتِكس”

استعراض عمل شركة “سكيلد روبوتِكس” لبناء روبوتات متحركة وبرامج ذكاء اصطناعي متقدمة لأتمتة عملية مراقبة تقدم العمل للمساعدة في تتبع سير العمل ومراقبة مستويات الجودة بكفاءة مما يسهم بالتالي في تجنب الأخطاء المكلفة والتأخير والاضطرار إلى إعادة العمل.

• حزام الأمان في جنرال موتورز – تمكن مهندسو جنرال موتورز بالاعتماد على تقنية التصميم التوليدي من أوتوديسك، من تصميم مشبك لحزام الأمان أخف بنسبة 40% وأقوى بنسبة 20% من الأحزمة السابقة.

6. ما هي التقنيات الرئيسية التي توفرها أوتوديسك في مجال الذكاء الاصطناعي؟

نحن في أوتوديسك نرى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد يشكل فرصة مهمة لدولة الإمارات لمواصلة التقدم وتحقيق رؤيتها المستقبلية بالتحول إلى مركز تكنولوجيا إقليمي. فالتقنيتان من الأدوات المؤثرة والتي تواصل النمو والتطور ودخول العديد من الصناعات عبر كافة القطاعات.

ولتحسين نتائج المشاريع وزيادة الربحية، والأهم من ذلك للمساعدة في الحفاظ على سلامة القوى العاملة، لدينا في أوتوديسك منصة

‏( Construction IQ) ، وهي أداة للتعلم الآلي وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الجودة والسلامة لمشاريع العميل باستخدام منصة (BIM 360). وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، اكتسبت منصة (Construction IQ) التي جرى اختبارها سابقاً تحت اسم) (Project IQ خبرات شملت أكثر من 150 مليون مشكلة وملاحظة في مجال البناء في نحو 30,000 مشروع فعلي وبالتالي تمكنت من تطوير خوارزمياتها التي تحلل مخاطر الجودة والسلامة. تخيل لو كان هناك مساعد ذكي يمكنه تحليل هذه المجموعة الضخمة من بيانات المشاريع وتنبيهك إلى أهم 10 مسائل مهمة تتطلب حرصك وعنايتك؟

يمكن لعملائنا في دولة الإمارات الوصول إلى منصة( Construction IQ) قبل أن تصبح متاحة تجاريا. نحن فخورون للغاية بأن نسهم في مسيرة نمو دولة الإمارات وفي ريادة جهود تحقيق رؤيتها الطموحة التي تركز بشكل متزايد على الاستدامة والابتكار.

7. حدثنا عن تعاونكم الحالي مع مؤسسة دبي للمستقبل؟ ناجي عطالله، المسؤول الإقليمي لشركة “أوتوديسك

تجمعنا بمؤسسة دبي للمستقبل رؤية وأهداف مشتركة ونحن في أوتوديسك نفخر بالتعاون مع المؤسسة على عدة أصعدة. فمنذ بضع سنوات، وقّعنا مذكرة تفاهم لتحفيز وتسريع ثورة الطباعة الثلاثية الأبعاد في دبي من خلال صندوق Forge Fund).(

وكنا أيضاً أحد الشركاء الإستراتيجيين لأول مخيم للذكاء الاصطناعي لعطلتي الصيف والربيع في المنطقة هو “مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي”. فالتقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي أصبحت اليوم تغير طريقة تصميم وصناعة الأشياء، ويشرفنا العمل مع مكتب وزير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات لتمكين الطلاب لمتابعة رحلة التعلم مدى الحياة من خلال مهارات حل المشكلات والتعاون والتصميم.

8. ما هو دوركم في مهمة استكشاف المريخ?

تعمل العديد من الشركات ووكالات الفضاء الوطنية حول العالم بما في ذلك وكالة ناسا على إطلاق أول مهمة بشرية إلى كوكب المريخ. لكن بمجرد هبوط مستكشفي الفضاء على سطح المريخ، كيف سيتمكن هؤلاء من بناء موقع هناك للاتصال بالأرض؟ بالتأكيد، ليس من المنطقي إرسال مركبة فضائية مزودة بإمدادات بناء أرضية، لذلك تقوم ناسا بالتعاون مع أوتوديسك بتجربة روبوتات للطباعة الثلاثية الأبعاد لبناء منازل بشرية على كواكب أخرى باستخدام مادة مركبة تتكون من الرواسب السطحية. ويمكن العثور على الرواسب، المعروفة باسم طبقة ريجوليث (regolith) أو “الثرى” على كوكب الأرض والكواكب الأخرى والقمر وحتى الكويكبات.

ودخلنا في شراكة خلال العام الماضي مع مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا لاستكشاف طرق توظيف التصميم التوليدي لبناء مركبة فضائية ذات حمولة منخفضة، تناسب قدرة الحمولة في مركبة الإطلاق – وهو أمر بالغ الأهمية بسبب المسافة الهائلة التي ستقطعها. والنتيجة كانت تصميم نموذج أولي مبتكر لمركبة مجمعة بالكامل باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد والتصنيع والصبّ باستخدام التحكم الرقمي من خلال الحاسب الآلي. وبفضل تقنية التصميم التوليدي، قام فريقنا في أوتوديسك بتخفيض وزن نموذج مركبة الهبوط بنسبة 35% مقارنةً بالتصميم الأولي.