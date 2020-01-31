إكسبو دبي 2020 يستخدم مركبة إسعاف كهربائية

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أمس، اتفاقية تعاون مع شركة “واس” الألمانية لتوريد مركبة اسعافية كهربائية في يونيو القادم لتكون جاهزة للاستخدام في الحدث العالمي “اكسبو دبي 2020”.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة إن تصنيع أول سيارة إسعاف كهربائية هو نتاج تعاون مثمر ومستمر بين الطرفين ممتد منذ بداية عام 2019 وبناء عليه سيتم توريد السيارة المتفق عليها بعد حوالي 5 أشهر وستكون جاهزة لاطلاقها في “اكسبو دبي 2020” اكتوبر القادم بعد تطوير امكاناتها وتحسينها لتتناسب مع الأجواء الخليجية وطبيعة الطقس طوال أيام السنة.

وأكد أن إطلاق السيارة الكهربائية يعد الخطوة الثانية في تفعيل الخدمات الكهربائية بالمؤسسة التي أطلقت أولى خدماتها الكهربائية الصديقة للبيئة بداية عام 2019 وهي دراجة كهربائية لا تخلِّف أي انبعاثات ضارة وتستخدم للتدخل السريع والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة خاصة في أوقات الذروة وأماكن الازدحام الشديد، لافتاً إلى أن دبي هي أول مدينة عربية تستقبل وتتعاقد على اقتناء هذا النوع من سيارات الإسعاف وستكون جاهزة للاستخدام في فعاليات “اكسبو دبي 2020” أكتوبر القادم.وام