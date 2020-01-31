المنصوري يترأس اجتماع قيادات البحث الجنائي وأمن المنافذ

دبي: الوطن

ترأس سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماع قيادات قطاعي البحث الجنائي وأمن المنافذ بحضور مدراء الإدارات العامة والإدارات الفرعية لمناقشة أخر مستجدات العمل في القطاعين.

وتم خلال الاجتماع، استعراض سير الأعمال الأمنية والإدارية، ومناقشة خطط العمل المستقبلية في الإدارات العامة ومراكز الشرطة لتحقيق السعادة للمتعاملين من جهة، وموظفي شرطة دبي من جهة أخرى، إلى جانب بحث إجراءات تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

كما وناقش المجتمعون تشجيع الموظفين على المشاركة في الجوائز والمبادرات عن طريق الأفكار الإبداعية للوصول إلى منصات التكريم.

وأشاد سعادة اللواء المنصوري بالجهود المبذولة في كل من قطاع البحث الجنائي وأمن المنافذ في تحقيق التميز في العمل والخدمات المقدمة للجمهور، مؤكداً أن جهود الموظفين أسهمت في تطوير العمل في الإدارات وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة، والمستهدفات والتغلب على التحديات.

وأضاف أن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تحقيق إنجازات جديدة ومبتكرة تحقيقاً لتطلعات ورؤية القيادة العليا في تطوير العمل الحكومي.