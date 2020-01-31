مركز التسوية الودية للمنازعات ينجز تسويات يزيد عن أربعة مليار لعام 2019

دبي: الوطن

اجتمع فريق تطوير العمل المؤسسي لمركز التسوية الودية للمنازعات، لعرض نتائج المؤشرات الاستراتيجية لعام 2019 وعرض إنجازات المركز مقارنة بعام 2018 عن طريق برنامج الراصد.

حيث أوضح عبد الرحيم أهلي مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات بالإنابة، ان مركز التسوية للمنازعات في محاكم دبي اول إدارة بالدائرة تتحول إلكترونياً بلا أوراق 100% و تخلصت بشكل نهائي من آخر معاملة ورقية، وقال ان برنامج التحول الى ادارة بلا ورق يساهم في المحافظة على الموارد المادية والطبيعية والبيئية من خلال تخفيض كمية الورق المستهلك في محاكم دبي، ويساعد في سرعة انجاز المعاملات للأفراد والشركات وكذلك يخدم الدائرة في تحقيق سهولة التواصل بين الادارات المختلفة والحفاظ على المعلومات والبيانات المتداولة بسرية تامة

حيث بلغت نسبة التسوية 80% في عام 2019مقارنة بنسية التسوية لعام 2018 والتي بلغت 65%، وتم تقليص السرعة في إتمام إجراءات التسجيل من 17 يوم الى 7 أيام عمل، وتم تقليص سرعة مدة التسوية من تاريخ التسجيل تم تقليص المدة من 40 يوم إلى 22 يوم، وتم تقليص سرعة معدل مدة التسوية من تاريخ الجلسة الأولى من 22 يوم الي 14 يوم، وبلغت نسبة رضا موظفي مركز التسوية من 92% الى 99%، وزادت نسبة رضا متعاملين مركز التسوية من 90% الى 95%.

وأشار عبد الرحيم أهلي إلى انه تم اختيار مبادرة التسوية عن بعد من ضمن المبادرات الإبداعية على مستوي محاكم دبي لعام 2019، وبلغ اجمالي مبالغ الاتفاقات في المركز 4152062249,97 درهم، ولم تسجل أي حالة شكوى للمتعاملين في عام 2019

وأشار مدير إدارة مركز التسوية الودية بالإنابة تعتبر مركز التسوية مركزاً للتيسير والسرعة، وذلك لدوره فيما يتعلق بخدمة المتعاملين بهدف تيسير وسرعة تقديم الخدمة لمتلقيها، من خلال موظفين ذوي خبرة وكفاءة عالية .