القطامي يطلع على خطة تطوير مجموعة السعودي الألماني بالإمارات

دبي: الوطن

زار معالي حميد القطامي رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي جناح المستشفى السعودي الالماني في معرض عرب هيلث 2020 وتعرف الى المشاريع التطويرية التي تنوي المجموعة تنفيذها خلال العامين القادمين في فروعها دبي ، الشارقة ، عجمان ، اضافة الى الفرع الجديد في رأس الخيمة الذي سيفتتح في 2025

وابدى معاليه اعجابه بالتقدم المتتالي والمبهر في الخدمات الصحية التي تقدمها مجموعة مستشفيات السعودي الالماني في الامارات ونشاطها البارز خلال السنوات الماضية خاصة في الخدمات الذكية والوقائية التي تصل للمرضى وكبار المواطنين وأصحاب الهمم بالاعتماد على تقنيات الواقع المعزز وأدوات الرعاية المنزلية وأجهزة التطبيب عن بعد

واطلع معاليه على خطة التطوير والتوسعة التي تنفذها المجموعة حاليا واستمع لشرح كامل عنها من المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس ادارة المجموعة الذي اكد ان المرحلة الثانية من التطوير بدأت بالفعل وتستمر على مدى 10 سنوات وتشمل افتتاح مستشفيات تخصصية توسعية وهي جزء من توسعة السعودي الألماني- دبي ويضم مبنيين جديدين مخصصين للنساء والأطفال وجراحة العظام بالإضافة إلى قسم طوارىء مجهز ومعد خصيصاً لاستقبال النساء والأطفال ما يضمن راحتهم وسكينتهم، و تقع هذه التوسعة داخل حرم مبنى المستشفى بدبي وسيتم افتتاحها أواخر العام المقبل، أما عن فرع المستشفى الجديد في إمارة رأس الخيمة فهو حالياً في مرحلة التصميم ومن المتوقع الانتهاء منه وافتتاحه عام 2025.

وكشفت الدكتورة ريم عثمان المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الالماني الامارات عن تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة التطويرية العشرية اي تمتد على مدى عقد كامل وتشمل إنشاء كلية طب متخصصة لتخريج اطباء متميزين ذوي خبرة ومستوى علمي رفيع مؤكدة ان المستشفى مستمر في جهوده لتحسين العناية بالمرضى و الارتقاء برعايتهم وتطوير جودة حياتهم موضحة اننا نسعى جاهدين لرفع مستوى الرعاية والدعم الذي نقدمه لمرضانا ومجتمعنا و مقدمي الرعاية لدينا من خلال إيجاد بيئة مثالية تعتني بالمرضى وأسرهم وموظفي المستشفى، و تقدم الدعم الاجتماعي لهم .