“صحة دبي” تطلق نظام “الحمد”.. أحدث خدماتها الإلكترونية

دبي: الوطن

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، نظام ” الحمد”، الذي يعد أحدث أنظمتها الإلكترونية لخدمة المتعاملين والمترددين على منشآتها ومستشفياتها، ويهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات، وإنهاء المعاملات الإدارية للمراجعين، وتمكينهم من استخراج شهادات الميلاد والوفاة بشكل إلكتروني من كافة المستشفيات الحكومية، على مستوى إمارة دبي.

وكان معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، قد دشن نظام ” الحمد”، على جانب مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة.

يراعي النظام الجديد الخصوصية، والسرية التامة في التعامل مع البيانات، كما يتسم بالسرعة في تخليص المعاملات، والدقة في صحة المعلومات، وذلك وفق أفضل التجهيزات، وضمن التوجهات والتحولات التي تشهدها دبي، والرامية إلى (حكومة بلا أوراق).

كما يوفر النظام على المتعاملين الترجمة القانونية من خلال إصدار الشهادات باللغتين (العربية والإنجليزية)، وتوفير وقت وجهد المتعاملين، حيث خفض النظام الجديد زمن إنجاز المعاملة إلى 20 دقيقة فقط، بعد أن كان الزمن يصل إلى ثلاثة أيام.

ومع النظام الجديد، أصبح بمقدور المتعاملين إنهاء معاملاتهم من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية ودون انتظار الموافقات أو التوقيعات، حيث أصبحت عملية استخراج الشهادات المطلوبة تتم بشكل الكتروني.

ويتميز النظام الجديد بارتباطه مع الأنظمة المستخدمة في مستشفيات القطاعين (الحكومي والخاص)، من بينها “الملف الطبي الإلكتروني الموحد – سلامة”، ونظام شريان. كما يرتبط في الوقت نفسه بالجهة المعنية في القيادة العامة لشرطة دبي، فيما تخطط الهيئة لربطه في الفترة المقبلة بنظامي “مبروك ماياك” و” فزعة”، إلى جانب كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.

كما يدعم النظام استراتيجية دبي في الوصول الى حكومة بلا أوراق.

ويمكن الاستفادة من الخدمة المستحدثة من خلال زيارة مراكز خدمة “الحمد” والمتوفرة في مستشفيات الهيئة: (راشد، ولطيفة للنساء والأطفال، ودبي، وحتا)، وكذلك في مركزي فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية في (اب تاون مردف، وأبراج بحيرات جميرا)، حيث يمكن الحصول على الشهادات المطلوبة والمعتمدة من كافة الجهات المختصة من المركز نفسه، ومن دون التنقل إلى الجهات المعنية.

وعقب التدشين، قال معالي حميد القطامي، إن هيئة الصحة بدبي لا تدخر وسعاً في تقديم خدمات طبية وإدارية تفوق توقعات المتعاملين مع الهيئة ومنشآتها الطبية، وأنها تعمل بشكل متواصل لتحديث جميع الخدمات وتطوير أساليب تنفيذها وتبسيط إجراءات تقديمها، تحقيقاً لرضا المتعاملين وسعادتهم.

وأوضح معاليه أن الهيئة تواصل الاستعانة بأفضل التجهيزات والتقنيات، وتعمل على توظيفها بالشكل الأمثل من أجل خدمة الناس وراحتهم، وأنها ترصد في ذات الاتجاه مجموعة من البرامج والتطبيقات التي تستهدف أتمتة خدماتها، وذلك مواكبة للتحولات الإلكترونية والذكية التي تشهدها دبي.