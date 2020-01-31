902 مليون درهم مساعدات الرعاية الاجتماعية في أبوظبي خلال 2018

بلغت قيمة مساعدات الرعاية الاجتماعية التي منحتها جمعيات النفع العام في إمارة أبوظبي للمواطنين نحو 902 مليون درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 2% مقارنة مع العام السابق وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي.

وأظهرت الاحصائيات أن عدد الحالات التي استفادت من مساعدات الرعاية الاجتماعية وصلت إلى 13.9 ألف حالة شملت 25.4 ألف شخص على مستوى الإمارة في مؤشر على تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يعد من أهم ركائز التنمية الشاملة ضمن رؤية أبوظبي 2030.

وكانت أعلى نسبة للمستفيدين من مساعدات الرعاية الاجتماعية هم كبار المواطنين (المسنين) والتي حصلت على 35.8% من إجمالي المساعدات المقدمة خلال العام 2018.

وجاءت حالات العجز الصحي بالمرتبة الثانية في قائمة أكبر المستفيدين وبنسبة 13.2% وذلك وفقا للأرقام ذاتها الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي والتي أظهرت أيضا أن مساعدات أصحاب الهمم حلت بالمرتبة الثالثة.

وبالإضافة إلى الفئات الثلاثة السابقة فإن قائمة المستفيدين من مساعدات الرعاية شملت أيضا المطلقات والأرامل والأيتام والمتزوجات من أجانب وحالات العجز المادي وأسر المساجين والبنات غير المتزوجات وبعض الفئات الأخرى.

يشار إلى أن عدد جمعيات النفع العام في أبوظبي بلغ 70 جمعية في نهاية العام 2018 بزيادة قدرها 5 جمعيات عن العام السابق، وشكلت جمعيات الخدمات العامة والثقافية 41.4% من إجمالي الجمعيات المسجلة.وام