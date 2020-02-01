تخريج دورات تخصصية بمعهد التدريب بشرطة الشارقة

الشارقة: الوطن

شهد العميد عبدالله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب شرطة الشارقة، بحضور نائبه المقدم محمد بطي بن عبيد، تخريج عدد من الدورات التخصصية، والتي شملت (104) من المنتسبين من مختلف القيادات على مستوى وزارة الداخلية.

واشتملت الدورات على أحدث البرامج التدريبية وفق أفضل الوسائل العلمية المساعدة، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، وكانت الدورات بعنوان (دورة أمن الطيران الأساسي، دورة مهارات السلوكية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، المهارات المتقدمة في المجال المروري، دورة الثقافة القانونية) .

وفي ختام برامج الدورات قام العميد عبدالله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة بتوجيه الشكر لمنتسبي الدورة، وحثهم على تطوير قدراتهم، ومهاراتهم، وتطبيق ما تلقوه خلال الدورة على العديد من النواحي الأمنية.

من جانبهم قدم المنتسبون للدورات شكرهم لشرطة الشارقة على ما قدم لهم من علوم، ومحاضرات عززت من خبراتهم العملية، مشيدين بتنوع برنامج الدورات التي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الشرطية التي يقدمونها لأفراد المجتمع.