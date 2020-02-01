بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور تنطلق السبت 1 فبراير

دبي: الوطن

تنطلق اليوم السبت ، منافسات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور “التلواح” والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بميدان الروية بدبي بمشاركة عدد كبير من الصقارين في فئات الناشئين والشيوخ والعامة وتختتم ببطولة النخبة وتستمر المنافسات حتى يوم 16 فبراير المقبل، وتشهد البطولة مكرمة سخية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بتخصيص فئة جديدة للملاك العامة مع جوائز مالية إضافية تبلغ 4 مليون درهم.

وتأتي المكرمة لتفتح الباب أمام عدد كبير من الملاك العامة للمشاركة، وهم الملاك الذين يملكون 8 صقور كحد أدني ويقومون بتدريبهم حيث سيشارك الملاك في 4 فئات.

وتدشن بطولة فخر الأجيال منافساتها بمسابقات الناشئين التي تستمر لمدة يوم واحد في فئات تبع وتبع جير وجير شاهين وفرخ وجرناس، وتنطلق بعدها مسابقات الشيوخ والتي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير في فئات جير تبع فرخ وجرناس وبيور جير فرخ وجرناس وقرموشة فرخ وجرناس.

وتبدأ منافسات العامة المفتوح والملاك يوم 6 فبراير لمدة 4 أيام في فئات جير شاهين فرخ وجرناس وجير تبع فرخ وجرناس وبيور جير فرخ وجرناس وقرموشة فرخ وجرناس، تنطلق بعدها مسابقات العامة يومي 11و12 من الشهر نفسه، في فئات حر فرخ وجرناس وشاهين فرخ وجرناس، على أن تقام مسابقة الطيارة اللاسلكية للشيوخ والعامة يوم 14 فبراير، وتختتم المنافسات ببطولة النخبة للشيوخ والعامة فرخ وجرناس وبعدها تبدأ نخبة فخر الأجيال فئات الفرخ والجرناس للشيوخ وفخر الأجيال للعامة المفتوح للفرخ والجرناس ثم الفرخ والجرناس للعامة ملاك وفئة الحر فرخ والشاهين.

وتتخلل البطولة إقامة 3 جولات خاصة بدوري الإمارات للصيد بالصقور وذلك أيام 10 و13 و16 من الشهر نفسه، وهو الدوري الذي انطلق من دبي واتجه إلى أبوظبي وسيعود مجددا إلى ميدان الروية بدبي على أن تكون المحطة الختامية في أبوظبي.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن البطولة هذا العام تطورت بشكل كبير بفضل رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي والذي أعطى سموه زخما كبيرا للبطولة من خلال استحداث فئة جديدة وزيادة الجوائز المالية وهو ما يصب في اتجاه استراتيجية المركز في الحفاظ على التراث ودعم الرياضات التراثية والتشجيع على ممارستها.

وأضافت أن البطولة متوقع أن تحظى بمشاركة كبيرة تفوق النسخة الماضية، بالإضافة إلى أن بطولات الصيد بالصقور لم تعد حدثا عاديا بقدر ما باتت أجندة سنوية واضحة بها العديد من البطولات ليس فقط في دبي بل في العديد من إمارات الدولة ودائما ما يرحب المركز بدعم وتنظيم أي بطولة في أي إمارة مثلما حدث في الشارقة وعجمان.

اللجنة الفنية

وكانت اللجنة المنظمة لبطولات الصيد بالصقور في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قد أعلنت عن اكتمال كافة التجهيزات الفنية والتنظيمية استعدادا لبطولة فخر الأجيال وهي ثاني أضخم البطولات السنوية للصيد بالصقور على أجندة مسابقات المركز.