سالم بن عبد الرحمن القاسمي والشيوخ يحضرون أفراح المنصوري وبن صفوان

حضر الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمى رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي حفل الاستقبال الذى اقامه وليد علي فلاح المنصورى أمس بمناسبة زفاف نجله خالد الى كريمة على عبدالله سيف بن صفوان.

كما حضر الحفل الذى أقيم بنادى الشارقة للرماية والغولف سعادة اللواء سيف الزرى الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الاهل والاصدقاء.وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.وام