حاكم عجمان والشيوخ يحضرون أفراح الغفلي

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، حفل الاستقبال، الذي أقامه سالم علي الحميدي الغفلي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة خلفان سلطان بن غليطة الغفلي وذلك في قلعة الرمال للأفراح على الطريق بين دبي والعين.

كما حضر الحفل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات وجمع من المدعوين ولفيف من الأهل والأصدقاء، تخللت الحفل أهازيج وفقرات من التراث الشعبي.وام