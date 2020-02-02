البروتين الزائد في حمية التخسيس يضرّ القلب

حذّرت دراسة جديدة من المبالغة في أكل البروتين بهدف التخسيس، لأن الإفراط في تناوله يضع القلب في دائرة الخطر. وتحث توصيات التغذية الصحية على ألا تزيد نسبة السعرات الحرارية اليومية التي يكون مصدرها البروتين عن 12 إلى 15 بالمائة من إجمالي السعرات. لكن تدعو برامج تخسيس عديدة إلى زيادة حصة البروتين على حساب الكربوهيدرات لأنه يحقق الشبع، ومنها حمية “كيتو”.

اللحوم الحمراء تولّد ردود أفعال على مستوى الخلية تؤدي إلى انسداد الشرايينوبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة واشنطن ونُشرت في دورية “نيتشر ميتابوليزم”، عند زيادة حصة البروتين من 15 بالمائة من السعرات إلى أكثر من 40 بالمائة ترتفع احتمالات انسداد الشرايين.

ولاحظ فريق البحث أن استجابة الجسم للبروتين الحيواني وخاصة اللحوم الحمراء تولّد ردود أفعال على مستوى الخلية تنعكس سلباً على صحة الشرايين والقلب. بينما تبين أن بروتين الأسماك والبروتين النباتي يوّلد تفاعلات أقل.وكالات